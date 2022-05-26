Хорошие дома по цене «двушки»: что можно купить до 30 км от МКАД 26.05.2022, 14:57

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Журналисты нашли варианты с отделкой и мебелью.

Можно ли что-то стоящее найти за городом, не далее 30 км от Минска, по цене двухкомнатной квартиры?

Да без проблем — на Realt есть предложение на любой вкус и кошелек. В обзор попали усадьбы в ближайшем пригороде столицы (не дачи), которые продаются в состояние «заезжай и живи» — с мебелью и бытовой техникой, а также благоустройством на участке.

Дзержинск, Брестское направление, 26 км от МКАД

Дзержинск в рекламе не нуждается — город-спутник, отличное транспортное сообщение с Минском, современная инфраструктура, школы, садики.

Здесь продается современный дом на 117 м2 в центре города. Он новый — в прошлом году только построили. В описании сообщается, что у него ленточный фундамент, стены из блоков, с утеплением. Материал крыши - гибкая черепица.

Дом подойдет для большой семьи — в нем четыре спальни, гостиная с окнами в пол, кондиционером и выходом на террасу, кухня, два санузла, прихожая, гардеробная и мини-кладовка.

Все двери сделаны из выбеленной сосны. По всему дому натяжные потолки и в одной комнате из выбеленного дерева. Встроенная кухня оснащена всем необходимым: духовой шкаф (BOSH), посудомоечная машина, варочная поверхность.

Отопление газовое (теплые полы и радиаторы), водоснабжение и канализация центральные.

Дом расположен на возвышенности, а это говорит о том что ваш участок никогда не будет затоплен. К нему проложен асфальт.

Участок 8,19 сотки облагорожен, а именно высажены: туи, декоративные кусты, ели. На придомовой территории посажены 2 яблони, слива, голубика, черная смородина и малина.

И за все это просят 99 000 долларов.

Королев Стан, Московское направление, 10 км от МКАД

Близость к столице, отличная транспортная доступность, центральные коммуникации делают Королев Стан одним из самых востребованных мест минского пригорода. Деревня растет и развивается, есть магазины и кафешки.

Наше внимание привлек небольшой деревянный дом со свежим симпатичным ремонтом. В описании говорится, что год постройки — 1973 год. То есть перед нами качественная переделка деревенской хаты в комфортное жилье — фасады обшиты имитацией бруса, чердак стал обитаемой мансардой, кровля — новая металлическая, окна современные ПВХ. Внутри стены отделаны деревом, на полах ламинат, в кухонной зоне и санузле — плитка с теплым водяным полом.

Общая площадь — 54 «квадрата». На первом этаже — кухня-гостиная с камином на дровах, санузел и котельная. Второй этаж — спальни.

Отопление электрическое (подключение по льготному тарифу). Водоснабжение центральное, канализация местная.

Участок — 13 соток. На нем сад и несколько сараев (их снос уже разрешен).

Стоимость дома — 73 000 долларов.

Лусково, Мядельское направление, 12 км от Минска

Деревня большая, с хорошей инфраструктурой, места живописные, рядом лес и озеро.

Здесь продается добротный, просторный дом на 177 м2. Год постройки — 2008. Он утеплен и оштукатурен. В нем пять жилых комнат, просторная гостиная с камином, санузел, две кладовки. Большая площадь второго этажа позволяет использовать его по своему усмотрению — под бильярдную, мастерскую, кинозал.

Два вида отопления: твердотопливное и электрическое. Канализация местная, водопровод центральный.

Площадь участка 23 сотки. На нем три гаража, пруд с мостиком, ландшафтный дизайн, сад, теплица, хозпостройки.

За все просят 97 000 долларов.

Михановичи, Пуховичское направление, 12 км от МКАД

В агрогородке развитая инфраструктура: банк, детские сады, школа, хозяйственные и продуктовые магазины. Через Михановичи проходит железнодорожная ветка Минск — Осиповичи, также есть автобусное сообщение. В 5 км от агрогородка протекает Свислочь.

Здесь продается двухуровневый дом из клееного бруса на 143 м2 с террасой и баней. Крыша — металлочерепица, установлены стеклопакеты. Отделка интерьера выполнена в одном стиле деревом. Дом построен в 2016 году, готов к проживанию.

Входная группа в дом организована через уютную террасу. На первом этаже находятся кухня, гостиная с окнами в пол, топочная с санузлом, кабинет и прихожая.

На мансардный этаж ведет деревянная лестница в два пролета. Там находятся три спальни и второй санузел.

Водоснабжение — собственная скважина. Газ подведен и разведен по дому, установлены радиаторы. Канализация местная переливная. Все оборудование, необходимое для жизнеобеспечения дома, установлено и эксплуатируется.

Участок 13,05 сотки, по периметру огорожен. За этот коттедж с баней просят всего 100 000 долларов.

Дещенка, Слуцкое направление, 28 км от МКАД

В этом агрогородке продается коттедж-шале на 81 м2. Построен в 2015 году по индивидуальному проекту по каркасной технологии.

Внутри дизайнерский ремонт в современном стиле. Центр дома - просторная гостиная с французским окном на террасу. Есть еще две спальни, гардеробная, топочная, санузел, коридор.

Отопление на газу, вода из скважины, канализация местная.

Участок на 15 соток ровный, по периметру засажен туями, а возле дома - кустами лаванды. Есть беседка и качели, зона барбекю, теплица и хозпостройки.

Посажены плодовые деревья высокоурожайных сортов. К дому отличные подъездные пути, асфальт до крыльца.

Стоимость этого шале - 99 900 долларов.

Марковщина, Мядельское направление 16 км от МКАД

Место не менее уникальное, чем разрекламированные Лапоровичи. Здесь тоже прекрасная экология и живописный водоем — озеро Вяча.

Этот дом стоит на крайнем участке, у него собственный выход в лес, а сосны растут прямо под окнами. Он кирпичный, двухэтажный, 2000 года постройки, утеплен и оштукатурен.

Общая площадь 80 м2. В нем есть гостиная, кухня, санузел, коридор и три спальни на втором этаже.

Подогрев воды и отопление от газового котла, водоснабжение — скважина, канализация местная.

Стоимость дома — 97 000 долларов.

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