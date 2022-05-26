Бои с российскими войсками на Донбассе достигли максимальной интенсивности 6 26.05.2022, 15:29

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Враг штурмует позиции украинских войск на нескольких направлениях одновременно.

Бои ВСУ с российскими захватчиками достигли максимальной интенсивности вдоль всей линии соприкосновения.

Об этом на брифинге 26 мая сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр, цитирует 24 канал.

"На сегодня бои достигли максимальной интенсивности. Враг штурмует позиции украинских войск на нескольких направлениях одновременно. Впереди нас ждет чрезвычайно сложный и длительный этап борьбы. Надо понимать, что это – война и потери с нашей стороны неизбежны", - заявила она.

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Враг продолжает наступать на востоке. В настоящее время российские оккупанты сосредоточили усилия на захвате Донецкой и Луганской областей. С этой целью противник стянул дополнительные силы к районам вблизи Северодонецка и Лисичанска, также ВС РФ пытается взять под полный контроль Лиман.

По мнению экспертов американского Института изучения войны, в ближайшие дни оккупанты ускорят битву за Северодонецк. Противник определил приоритетное продвижение на восток и запад от Попасной, чтобы перерезать украинские наземные линии коммуникации к северо-западу от Северодонецка и завершить окружение Луганской области.

Кроме того, российские войска делают попытки возобновить наступление на Славянск, улучшая тактическое положение в районе Изюма Харьковской области.

К острову Змеиный в Черном море ВС России пригнали захваченный катер ВМС Украины. По данным военных, рашисты планируют провокации.

Россия продолжает блокировать морские порты и вывозит украденное украинское зерно. Кремль угрожает Западу продовольственным кризисом в обмен на снятие санкций.

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