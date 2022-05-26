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Сигареты из Беларуси переправляли в ЕС в контейнере с сухим молоком

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  • 26.05.2022, 17:08
  • 3,438
Сигареты из Беларуси переправляли в ЕС в контейнере с сухим молоком

Фотофакт.

Контрабандные сигареты из Беларуси переправляли в ЕС в железнодорожном контейнере с сухим молоком. Литовские таможенники на днях нашли их во время проверки грузового поезда, который прибыл из нашей страны. Груз контрабанды небольшой — 24 коробки с сигаретами. Проводится расследование, сообщает Таможенная криминальная служба Литвы.

Контрабанда сигарет из Беларуси не прекращается даже во время действия западных санкций, когда количество грузовиков, поездов, следующих из Беларуси в ЕС, существенно уменьшилось. В апреле литовские таможенники неделю считали контрабандные сигареты, найденные в одном из поездов.

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