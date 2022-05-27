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ВСУ провалили попытку оккупантов продвинуться к юго-востоку от Изюма

  • 27.05.2022, 8:00
ВСУ провалили попытку оккупантов продвинуться к юго-востоку от Изюма

Темпы наступления россиян будут замедляться.

В последние дни, хотя оборона Украины остается эффективной, российские оккупанты имеют определенный прогресс в ведении боевых действий и подготовке третьей линии обороны.

Об этом сообщили в Американском институте изучения войны (ISW).

Согласно данным ISW, российские войска взяли под контроль более 95% Луганской области и, вероятно, их целью является завершить захват Северодонецка в ближайшие дни.

Кроме того, аналитики ISW отметили, что российские войска безуспешно пытались продвинуться к юго-востоку от Изюма вблизи границ Харьковской и Донецкой области.

Захватчики продолжили осаду Северодонецка и, вероятно, стремятся полностью оцепить район Северодонецк-Лисичанск в ближайшие дни.

Они настойчиво продвигаются на юг и запад от Попасной к Бахмуту, но темпы продвижения россиян, вероятно, будут замедляться, когда они будут приближаться к самому городу.

По оценкам экспертов, скорее всего, российские войска в оккупированных районах южного направления готовят "третью линию обороны", чтобы закрепить долгосрочный контроль над регионом и готовиться к отражению возможных будущих украинских контрнаступлений.

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