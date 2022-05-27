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В Польше будут судить бывшего силовика за сотрудничество с КГБ Беларуси

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  • 27.05.2022, 10:11
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В Польше будут судить бывшего силовика за сотрудничество с КГБ Беларуси

Мужчина был задержан в октябре прошлого года.

В Польше будут судить бывшего сотрудника силовых органов по обвинению в сотрудничестве с белорусским КГБ.

Мазовецкое отделение Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры передало дело в Окружной суд в Варшаве, сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарын.

Гжегож М. обвиняется в сотрудничестве с белорусским КГБ и попытке предоставить данные, раскрытие которых может нанести ущерб Польше. Он был задержан в октябре прошлого года. Сообщалось, что мужчина ранее являлся сотрудником силовых органов страны. В восьмидесятых он служил в спецназе польской милиции ZOMO, затем в полиции, службу оставил в 2001 году в качестве офицера пограничной службы.

Помимо сотрудничества с белорусским КГБ, обвиняемому инкриминируется также хранение боеприпасов без необходимого разрешения. Мужчина остается под стражей.

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