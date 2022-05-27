Блинкен: Путин не достиг ни одной стратегической цели и подорвал силу России 5 27.05.2022, 11:58

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фото: reuters

Госсекретарь США выступил в университете Джорджа Вашингтона.

Основы международного порядка столкнулись с серьезным и длительным вызовом, а президент России Владимир Путин и его режим представляют четкую и реальную угрозу.

Об этом заявил госсекретарь Энтони Блинкен, выступая в университете Джорджа Вашингтона с речью, посвященной отношениям США и Китая.

Блинкен отметил, что, начав полномасштабное вторжение в Украину три месяца назад, Путин нарушил принципы суверенитета и территориальной целостности, которые закреплены в Уставе ООН и призваны защитить все страны от завоевания или принуждения. "Поэтому так много стран объединились, чтобы противостоять этой агрессии, потому что они видят в ней прямое посягательство на основы своего собственного мира и безопасности", - подчеркнул Блинкен.

Он отметил, что Украина продолжает мужественно бороться для защиты своего народа и своей независимости, и получает для этого беспрецедентную помощь от США и стран со всего мира.

"И хотя война еще продолжается, президент Путин не смог достичь ни одной из своих стратегических целей. Вместо того, чтобы уничтожить независимость Украины, он ее укрепил. Вместо того, чтобы разделить НАТО, он объединил его. Вместо того, чтобы подтвердить силу России, он ее подрывает. И вместо того, чтобы ослабить международный порядок, он объединил страны для его защиты", - заявил Блинкен.

Вместе с тем госсекретарь США заявил, что Вашингтон остается сосредоточенным на "самом серьезном долгосрочном вызове международному порядку", который представляет Китай.

"Китай является единственной страной, которая намерена изменить международный порядок, и имеет для этого все большую экономическую, дипломатическую, военную и технологическую силу. Видение Пекина оттолкнуло бы нас от общечеловеческих ценностей, которые поддерживали большой прогресс мира в течение последних 75 лет", - сказал Блинкен.

При этом он отметил, что Китай также является неотъемлемой частью глобальной экономики и способности решать мировые проблемы - от изменения климата до борьбы с пандемиями. "Проще говоря, США и Китай должны иметь дело друг с другом в ближайшем будущем. Вот почему это одни из самых сложных и значимых отношений из всех, которые мы имеем сегодня в мире", - отметил Блинкен.

Госсекретарь США подчеркнул, что Вашингтон не стремится к конфликту или новой холодной войне, а наоборот, хочет избежать их обоих. Также США не стремятся заблокировать роль Китая как великой державы или остановить развитие его экономики.

Однако, Блинкен выразил сожаление из-за того, что несмотря на развязанную Россией войну против Украины Пекин продолжает называть свою дружбу с Москвой "безграничной". "Защита Пекином войны президента Путина за уничтожение суверенитета Украины и обеспечения сферы влияния в Европе должна вызывать тревогу у всех нас, кто называет Индо-Тихоокеанский регион домом", - сказал Блинкен.

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