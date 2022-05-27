В Туркменистане и Кыргызстане исчезли трансляции российских каналов 1 27.05.2022, 14:17

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В чем причина?

Сразу в двух среднеазиатских странах бывшего СССР прекратились трансляции ряда российских телеканалов, сообщает «Белсат».

«По причине принятия в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов — на международных спутниках было в одностороннем порядке заблокировано вещание телеканалов ВГТРК.

По данной причине временно недоступна трансляция телеканалов: «Россия Культура», «Россия 24» и «Звезда», – сообщает телекоммуникационная компания «Акнет».

Сейчас идут работы для организации резервного вещания для стабильной подачи сигнала, после чего вещание должно стать доступным в сети компании.

Также в Туркменистане заблокировано вещание российских телеканалов «Россия 1» 1» и «Звезда», которые транслировал крупнейший лицензированный оператор связи страны АОЗТ «Ашхабадская городская телефонная сеть».

При переключении на эти телеканалы появляется объявление, что трансляция заблокирована «в связи с ограничением трансляции общероссийских телеканалов с иностранных спутников», пишет «Интерфакс».

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