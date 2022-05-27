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Украинские хакеры взломали сайты белорусских компаний и инфраструктуру сети складов

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  • 27.05.2022, 18:08
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Украинские хакеры взломали сайты белорусских компаний и инфраструктуру сети складов

Cайты либо не открываются, либо вместо содержимого появляются кадры разрушенного города Буча.

Украинские хакеры утверждают, что взломали инфраструктуру сети складов в Минске, которые принадлежат ЗАО «Стацио». Также они заявляют о взломе нескольких сайтов белорусских компаний.

Фото: скриншот сайта mcity.by

Как утверждают хакеры, они взломали сайты obk.by, mcity.by, ortogroup.by, m21.by и globalbel.by. Все эти сайты либо не открываются, либо вместо содержимого появляются кадры разрушенного города Буча, информация о войне в Украине и обращение Владимира Зеленского.

Кроме того, хакеры утверждают, что взломали инфраструктуру сети складов компании «Стацио».

«170ТБ данных уничтожено. Компания потеряла: свою 1С бухгалтерию, все внутренние сервисы, CRM систему на 15 000 контактов, систему контроля доступа и видеонаблюдение. Более 50 000 кв. м. складских помещений парализовано», — заявили в присланном в редакцию сообщении люди, которые называют себя активистами BanderaHackers.

Как утверждают хакеры, на фото почтовые ящики, принадлежащие сотрудникам ЗАО «Стацио». Фото: twitter.com/BanderaHackers
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