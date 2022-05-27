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Ряд банков РФ и гражданин КНДР, проживающий в Минске, попали под санкции

  • 27.05.2022, 22:19
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Ряд банков РФ и гражданин КНДР, проживающий в Минске, попали под санкции

За поддержку ядерной программы КНДР.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) объявило в пятницу о введении санкций в отношении одного физического лица, двух российских банков и торговой компании из КНДР за их роль в поддержке северокорейской программы разработки оружия массового уничтожения и баллистических ракет, а также государственного авиаперевозчика, ранее оказавшегося под американскими санкциями, сообщает «Голос Америки».

В санкционный список сегодня был внесен гражданин КНДР Чон Ён Нам, с 2019 года находящийся в Минске и представляющий в столице Беларуси организацию, подведомственную Второй академии естественных наук КНДР, которая находится под санкциями в связи с участием в разработке оружия массового уничтожения.

Кроме того, под санкциями оказалась торговая компания Air Koryo Trading Corporation, предоставлявшая поддержку Министерству ракетной отрасли КНДР.

OFAC также внесло в список два российских банка, участвовавших в проведении операций от имени северокорейских организаций: Дальневосточный банк, оказывавший услуги национальной авиакомпании

«Эйр Корё», и банк «Спутник», который оказывал поддержку Банку внешней торговли КНДР, ранее попавшему под американские санкции.

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