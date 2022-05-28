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У России серьезные проблемы с изготовлением ракет

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  • 28.05.2022, 22:13
  • 2,648
У России серьезные проблемы с изготовлением ракет

Стали известны интересные подробности.

В подмосковном городе Королев со склада крупнейшего в РФ поставщика оружия, которые изготовляют ракеты "воздух-земля" и "воздух-воздух", выкрали семь тонн титана, сообщает телеграм-канал Mash.

Так, неизвестные украли со склада дочерней компании холдинга "Тактическое ракетное вооружение" 7 319 килограмм титана на 18 млн рублей, предъявив на КПП поддельную доверенность. На данный момент, их ищет местная полиция.

Компания страны-агрессора изготовляет ракеты "воздух – земля", "воздух – воздух" и ветрогенераторы.

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