У России серьезные проблемы с изготовлением ракет

У России серьезные проблемы с изготовлением ракет2
- 28.05.2022, 22:13
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Стали известны интересные подробности.
В подмосковном городе Королев со склада крупнейшего в РФ поставщика оружия, которые изготовляют ракеты "воздух-земля" и "воздух-воздух", выкрали семь тонн титана, сообщает телеграм-канал Mash.
Так, неизвестные украли со склада дочерней компании холдинга "Тактическое ракетное вооружение" 7 319 килограмм титана на 18 млн рублей, предъявив на КПП поддельную доверенность. На данный момент, их ищет местная полиция.
Компания страны-агрессора изготовляет ракеты "воздух – земля", "воздух – воздух" и ветрогенераторы.