У России серьезные проблемы с изготовлением ракет 2 28.05.2022, 22:13

2,648

Стали известны интересные подробности.

В подмосковном городе Королев со склада крупнейшего в РФ поставщика оружия, которые изготовляют ракеты "воздух-земля" и "воздух-воздух", выкрали семь тонн титана, сообщает телеграм-канал Mash.

Так, неизвестные украли со склада дочерней компании холдинга "Тактическое ракетное вооружение" 7 319 килограмм титана на 18 млн рублей, предъявив на КПП поддельную доверенность. На данный момент, их ищет местная полиция.

Компания страны-агрессора изготовляет ракеты "воздух – земля", "воздух – воздух" и ветрогенераторы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».