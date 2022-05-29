Спецоперация у острова Змеиный: раскрыты планы России

Спецоперация у острова Змеиный: раскрыты планы России5
- 29.05.2022, 8:19
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Оккупанты собираются «подлатать» Черноморский флот «утопленниками».
Российские корабли в Черном море под прикрытием угрозы ракетных ударов пытаются организовывать спасательно-подъемные работы возле острова Змеиный.
Об этом сообщает оперативное командование "Пивдень" в Facebook.
Отмечается, что россияне хотят поднять со дна потопленный десантный скоростной катер типа "Раптор".
"После поднятия "Раптор" планируется отправить в пункт базирования Донузлав. Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава черноморского флота рашисты пытаются подлатать "утопленниками", – отметили в командовании.