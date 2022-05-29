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Спецоперация у острова Змеиный: раскрыты планы России

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  • 29.05.2022, 8:19
  • 17,410
Спецоперация у острова Змеиный: раскрыты планы России

Оккупанты собираются «подлатать» Черноморский флот «утопленниками».

Российские корабли в Черном море под прикрытием угрозы ракетных ударов пытаются организовывать спасательно-подъемные работы возле острова Змеиный.

Об этом сообщает оперативное командование "Пивдень" в Facebook.

Отмечается, что россияне хотят поднять со дна потопленный десантный скоростной катер типа "Раптор".

"После поднятия "Раптор" планируется отправить в пункт базирования Донузлав. Ощутимо уменьшенное количество корабельно-катерного состава черноморского флота рашисты пытаются подлатать "утопленниками", – отметили в командовании.

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