Подорожание ЖКХ, сюрпризы по налогам, новая база «тунеядцев»: что ждет белорусов с 1 июня 5 29.05.2022, 12:20

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Главные изменения месяца, которые скажутся на толщине кошельков у многих.

С 1 июня вырастут льготные тарифы на отопление и подогрев воды и некоторые тарифы на электроэнергию. В следующем месяце также введут единую форму извещения на уплату некоторых налогов. До 1 июня нужно успеть уплатить подоходный налог. А у вчерашних школьников пройдут выпускные и централизованное тестирование, пишет s13.ru.

Экзамены, выпускные и централизованное тестирование

Впереди — горячий месяц для любого абитуриента. В школах с 1 по 9 июня пройдут выпускные экзамены, затем — выпускные. Минобразования рекомендовало провести их 10 июня, во время запрета на продажу спиртного.

А сразу после этого стартует централизованное тестирование (если что, на него нужно записаться не позднее 1 июня). Расписание такое:

14 июня — белорусский язык;

16 и 17 июня — русский язык;

19 июня — обществоведение;

21 и 22 июня — математика.

Биология, иностранный язык, химия, физика, история Беларуси, география, всемирная история начнутся 24 июня и будут проходить через день. Не смогли пройти тестирование по уважительным причинам — не паникуйте, это можно будет сделать в июле.

Подорожают жилищно-коммунальные услуги

В Беларуси с 1 июня пересмотрят тарифы на некоторые жилищно-коммунальные услуги. К примеру, со следующего месяца повысят субсидируемые тарифы на теплоснабжение — отопление и подогрев воды. Они увеличатся с 21,9245 рубля до 23,859 рубля за 1 Гкал. Рост — на 8,8%. Для сравнения: в июне прошлого года тарифы на эти услуги повышали на 6,3%.

С 1 июня повысят некоторые тарифы на электроэнергию. Речь про тарифы для обогрева жилья электричеством — как частных домов, так и квартир в многоквартирных жилых домах.

Со следующего месяца введут изменения по оплате за потребленный природный газ для отопления, на него установят единую цену. Сейчас она отличается по периодам — отопительному и летнему. Речь идет про потребителей, у которых установлены приборы индивидуального учета расхода газа.

Должна заработать единая база привитых от коронавируса

С 6 июня в Беларуси должна заработать единая система учета лиц, вакцинированных против COVID-19. По крайней мере, такая информация содержится в специальном постановлении.

Теоретически в ней будут содержаться личные данные вакцинированного (например, паспортные данные и номер телефона), а также информация о полученных первой, второй и бустерной дозах вакцины.

Подорожают сигареты

В Беларуси с 1 июня подорожают некоторые марки сигарет. В этот раз повышение цен не затронет большинство видов табачной продукции.

Гродненская табачная фабрика «Неман» на 30 копеек повышает цены на сигареты Pall Mall Nano Silver – до 3,45 рубля. У ООО «Табак–инвест» данный вид сигарет подорожает до того же уровня, сообщается на сайте Министерства по налогам и сборам.

Введут новшество по уплате налогов на транспорт, недвижимость и землю

С 1 июня в Беларуси введут единую форму извещения на уплату некоторых налогов. Физлица будут получать единую платежку на уплату нескольких сборов — на транспорт, недвижимость и землю. При этом в единой форме извещения будет информация по всем объектам налогообложения конкретного человека. Речь в том числе про все автомобили, квартиры, земельные участки конкретного человека.

Успеть уплатить подоходный налог

Белорусам до 1 июня включительно нужно заплатить налог за 2021 год. Если не сделать это вовремя, то грозит штраф.

Если человек предоставил декларацию, но не уплатил или перечислил не полную сумму, ему грозит штраф. Если это было сделано по неосторожности, при этом неуплаченный или недоплаченный налог превышает одну базовую величину (32 рубля), то предусмотрен штраф. Он составляет 15% от неуплаченного налога, но не меньше 0,5 базовой величины (16 рублей).

Сезонные ограничения для рыбаков и грибников

Рыбаки наконец могут вздохнуть с облегчением: большинство традиционных запретов и ограничений с июня снимут. Но некоторые останутся. Например, вплоть до марта 2023 года на участке реки Неман (от места впадения безымянного ручья в реку Неман на расстоянии 1700 м до ковша водозабора «Гродно Азот» у деревни Погораны) ловить рыбу можно только одной удочкой с одним крючком либо одним спиннингом с искусственной приманкой, с одним одинарным, или двойным, или тройным крючком.

Также есть временные запреты на вылов определенной рыбы. Летом будет действовать запрет только на ловлю сома. Если собираетесь на рыбалку, ознакомьтесь со всем списком ограничений.

Обновят базу «тунеядцев»

Сейчас власти актуализируют базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Из-за этого до 1 июня на Едином портале электронных услуг недоступна услуга по предоставлению сведений об отнесении трудоспособного гражданина к не занятым в экономике.

Напомним, «иждивенцы» по полным тарифам оплачивают газ, отопление и горячую воду.

Списки не занятых в экономике обновляют ежеквартально. Документы, которые подтверждают работу или обучение за границей, нужно предоставить в комиссию по координации работы по содействию занятости до 21 октября, 21 января, 21 апреля и 21 июля соответственно.

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