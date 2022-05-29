Звездный час 4 Андрей Пионтковский

29.05.2022, 13:56

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Настало время исторических решений для США, Украины, Великобритании и Польши.

Свою бесстыжую операцию "Ne humilier pas Russie!" ("Не унижайте Россию!") Макрон, прекрасно информированный о творящемся в Украине, развернул "несмотря на тысячи российских ракет, ударивших по Украине, несмотря на десятки тысяч убитых украинцев, несмотря на Бучу и Мариуполь, несмотря на разрушенные города, и, несмотря на построенные российским государством "фильтрационные лагеря", в которых убивают, пытают, насилуют и унижают, как на конвейере". Своей защитой униженной России Макрон взял на себя личную ответственность за путинские преступления против человечности.

И сделал он этот очень ответственный шаг не из страха перед путинской "ядерной эскалацией". В пустой шантаж гопника из питерской подворотни никто уже не верит после недвусмысленных предупреждений американского военного руководства.

Поступил он так из страха перед Победой Украины. Народ, который по прогнозам лучших аналитиков Пентагона должен был на третий день войны потерять свою столицу, победил в битве за Киев и в битве за Харьков. Поставки по ленд-лизу сделают украинскую Победу неотвратимой.

После каждой мировой войны возникает новая система международных отношений. И формируют ее державы-победительницы. На этот раз ими будут, прежде всего, Украина, США, Великобритания, Польша.

Назначенная Сталиным победительницей во второй мировой войне Франция старательно играет с тех пор роль троянского коня Кремля в западном лагере, выполняя его самые деликатные поручения. (Саркози-2008, Олланд-2014, Макрон-2022). Позиционируя себя в качестве незаменимого посредника Запада в отношениях с Кремлем, сменявшие друг друга французские президенты бесконечно грассировали: LA GRANDEUR DE LA FRANCE. Победа Украины и, соответственно, поражение путинской России лишает их этой комфортной геополитической роли и всё их дутое grandeur теряет свою актуальность.

Аналогичны мотивы Германии (и ее жуликоватых канцлеров) уютно устроившейся в нише привилегированных экономических партнёров СССР/России.

Вы заметили, как вдруг приосанился жалкий "сморчок под пледиком", которого мы все видели и слышали на параде 9 мая. Как снова он обнаглел в своих указах, присоединяющих к рейху все новые земли. Ещё бы! К нему на помощь поспешили макроны, шольцы и все киссинджеры мира, наперебой предлагая ему огромные куски украинской территории. Их всех напугала перспектива Победы Украины.

Итало-франко-германский "план мира" это лицензия, предоставляемая Орде, которую ни в коем случае нельзя унижать, на новые Бучи и Мариуполи в Украине, Словакии, Польше, Балтии. А в Париж русские, бурятские, чеченские бандиты будут вылетать на шопинг и реабилитацию. Франция Макрона и Ле Пен будет как и в 40-е годы прошлого столетия прекрасно себя чувствовать в Европе победившего руZZкого фашизма и продолжать смаковать вечное LA GRANDEUR DE LA FRANCE.

Франция, Германия, Италия, Венгрия фактически безропотно приняли путинский ультиматум от 15.12.2021 и своим предательством парализовали НАТО и ЕС. Что касается Венгрии Орбана, то постоянно угодничая перед Ордой, она видимо рассчитывает в случае нового похода улуса Джучи в Европу реализовать как его верный вассал свои огромные территориальные претензии ко всем(!) своим соседям.

Настало время исторических решений для США, Украины, Великобритании, Польши. Только они могут предотвратить торжество руZZкого фашизма в Европе, создав в ходе войны новую коалицию, которая определит ход истории ХХI века.

Оживший кремлевский гопник снова решил поиграть с США в гляделки: не поставляйте Украине MLRS, иначе мы вам пасть порвём. Наступил решающий поворотный момент не только украинской войны, а всей мировой истории. И он покруче 27 октября 1962 года.

В США нашлись две экзотические группы поддержки военного преступника Путина: фанаты долбанутого на всю голову мудака с выпученными глазами Такера Карлсона и читатели крайне левой NY Times, чей Editorial Board резко раскритиковал Ллойда Остина за его определение целей США в войне и потребовал капитуляции Украины на путинских условиях. Но, к счастью, ни те, ни другие не определяют сегодня политику США.

Весь weekend Байдену будут наперебой звонить Путин, Макрон, Шольц, Драги, Бернс, Салливан, Керри, Обама, Киссинджер убеждая, запугивая, уговаривая его не поставлять в Украину MLRS . Все они по личным мотивам категорически не хотят Победы Украины. Дедушка пошлет их всех н…р.

И это будет его FINEST HOUR.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

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