Историк рассказал, почему война против Украины закончится для РФ коллапсом 1 29.05.2022, 19:16

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Украинские военные могут отодвинуть российских оккупантов к границам ближе к концу августа.

Война в Украине будет продолжаться долго, однако РФ потерпит поражение, которое обернется для нее полным крахом.

Такое мнение высказал историк, профессор Украинского католического университета Ярослав Грицак в эфире одного из телеканалов, пишет unian.net.

"Я с самого начала говорил, что эта война надолго, я очень буду рад, если я ошибаюсь. Эта война, по моему прогнозу как историка, закончится коллапсом России. Мы не можем одержать военную победу, не можем войти в Москву, это требует много усилий, Украина сейчас не способна на это чисто экономически", – высказал мнение Грицак.

По его мнению, украинские военные могут отодвинуть российских оккупантов к границам ближе к концу августа.

"Мы будем просто истощать Россию на линии фронта. Но сама Россия не проигрывает эту войну, она проигрывает только в тылу. В этой войне люди погибали с обеих сторон, но линия фронта не менялась... Есть разные прогнозы, говорят, от трех месяцев до девяти, я хотел бы, конечно, чтобы раньше закончилось, чем позже, но мы должны готовиться к затяжной войне, к сожалению. Если прогнозы оправдаются, то это до года, возможно, скорее", — отметил историк.

Он подчеркнул, что распад России будет именно тогда, когда она потерпит поражение в войне против Украины. Однако он подчеркнул, что это не будет автоматический процесс.

"Это должны быть определенные реформы, россияне на эти реформы неспособны, поэтому для этого нужны реформы под диктовку Запада, которые будут заменой санкций. Мы все прекрасно знаем, что после каждого поражения России проходит 20-30 лет, и она снова откатывается на предыдущие позиции", – сказал Грицак.

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