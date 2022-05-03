Праздник Радуница: традиции, запреты и обычаи 4 3.05.2022, 8:16

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Как правильно провести этот день.

Радоница или Радуница - древний языческий славянский праздник, который отмечался сразу после Красной горки. В 2022-м году он выпадает на 3 мая и начинает Радуницкую неделю, которая длится до 9 мая.

В чем смысл праздника Радоница - история

Восточные славяне встречали этот праздник, радуясь приходу весны. Отсюда и название "Радоница", от слов "радоваться, радость". Существуют и другие версии - происхождение названия праздника от корня слова "ра" - "солнце" или схожесть его со словом "род". На самом же деле, всё гораздо проще: корень слова "рада" означает "совет", то есть, собрание всех родственников - живых и мертвых.

Известны и другие названия Радоницы: "Могилки", "Навий день", "Тризны", "Радованицы".

Наши предки в этот день посещали могилы усопших родственников, приносили угощения (блины, кутью, пасху, яйца) и спиртное (вино, пиво, брагу). Будучи на кладбищах, не скорбели, а веселились, чтобы покойная душа почувствовала уважение к себе. Затем нужно было раздать угощения нищим - за помин души. Славяне верили, что после смерти дух перерождается и не считали физическую гибель концом жизни.

С приходом христианства традиция посещать могилы родных осталась, но церковь приурочила Радуницу к другому празднику - дню памяти апостола Фомы и нарекла период почитания усопших Фоминой неделей, хотя и Красная горка, и Радуница - исконно языческие праздники.

Что делают на Радуницу - традиции и обычаи

Существует древняя поговорка: "На Радуницу до обеда пашут, после обеда плачут, а вечером скачут". Это означает, что с самого утра славяне трудились, потом ходили на кладбища, а после этого накрывали поминальные столы, чтобы почтить память усопших. Причем, в современном мире часто Радуницу называют Родительским днем. Важно понимать, что родители - это не только мама и папа, но и все остальные предки, то есть, ваш род.

Славяне приносили подношения на кладбища не только для умерших душ, но и для языческих богов, которые могли повлиять на урожай и управлять погодой. Именно поэтому важно было задобрить их и вспомнить об умерших, чтобы призвать счастье и благополучие в мир живых.

Что категорически нельзя делать на Радоницу

У восточных славян строгих запретов не было, а вот православная церковь выдвигает целый ряд предупреждений. Если вы исповедуете христианство, то, будучи на кладбище, воздержитесь от:

распития алкогольных напитков;

веселья и радости - лучше как следует скорбеть;

бурных застолий на могилах;

подношений в виде спиртного или табака.

В целом, священнослужители вообще негативно относятся к поминкам на могилах или дома. По христианской традиции лучше отнести угощения в церковь - такой обряд называется "нести пищу на канун", затем поставить свечу за упокой души и передать записку для молебна.

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