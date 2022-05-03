Какие товары и продукты белорусы стали покупать больше, а какие — меньше 3.05.2022, 11:04

Сильнее всего белорусы нарастили покупку холодильников и морозильников.

В I квартале по сравнению с тем же периодом прошлого года сильно приросли продажи непродовольственных товаров – на 7,6%. А в марте зафиксирован просто взрывной рост – на 14,4%.

Причем выросли продажи абсолютного большинства непродовольственных товаров. Об этом свидетельствуют данные официальной статистики, пишет «Экономическая газета».

Сильнее всего белорусы нарастили покупку холодильников и морозильников – на 63,7%. Видимо, сказался отложенный спрос в преддверии ожидаемого роста цен из-за девальвации.

Очевидно, что продажи таких импортных изделий как смартфоны, планшеты выросли ещё больше, но в статистике Белстата нет информации о таких товарах.

Также сильно выросли строительные материалы – цемент и пиломатериалы. Вероятно, это результат повышения покупательной способности населения по сравнению с кризисными 2020-21гг. – люди начали было готовиться к личным стройкам в 2022 г.

Подросли немного даже продажи легковых автомобилей.

Из представленных Белстатом позиций снизились лишь продажи чулочно-носочных изделий и кожаной обуви, и то незначительно.

За год, с I квартала 2021 по I квартал 2022, белорусы больше всего белорусы нарастили закупку сахара (на 41%) и гречки (на 38,6%).

Также среди продуктов, розничные продажи которых значительно выросли, -- мука и рис (более чем на 30%), растительного масла и овсянки (почти на 30%).

В течение года белорусы снизили покупку мяса, особенно говядины – минус 17,6%.

Но больше всего упали объёмы продаж томатов, возможно, из-за роста цены.

Сравним объём розничных продаж продуктов питания в I квартале 2022 года с благополучным периодом до всех кризисов – 2019 годом. Окажется, за весь период больше всего выросла продажа муки.

А падение продаж говядины окажется еще более радикальным – более чем на 40%.

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