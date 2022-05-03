Ученые объяснили, почему подростки стремятся слушать кого угодно, но не родителей 1 3.05.2022, 11:37

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Исследование провели специалисты из Стэнфорда.

Детям в переходном возрасте интереснее слушать других людей, нежели родителей. Этот вывод может показаться смехотворно очевидным. «У меня самого два мальчика-подростка, поэтому я нахожу результат нашего исследования довольно забавным», — делится невролог Дэниел Абрамс из Медицинской школы Стэнфордского университета.

Но это открытие может отражать нечто более глубокое, чем просто забавный факт. Социальный мир маленьких детей в первую очередь вращается вокруг родителей и воспитателей, играющих ключевую роль в руководстве социальным и когнитивным развитием. Однако отличительная черта подросткового возраста — сдвиг в ориентации на несемейные социальные цели, адаптивный процесс, который готовит подростков к их независимости.

По мере того как дети растут и расширяют социальные связи за пределами семьи, их мозг должен быть настроен на этот расширяющийся мир.

«Младенец настраивается на маму, а у подростков есть свой класс звуков и голосов, на которые им нужно настроиться», — говорит Абрамс.

Он и его коллеги сканировали мозг детей в возрасте от семи до 16 лет, когда они слышали голоса матерей или незнакомых женщин. Чтобы упростить эксперимент до простого звука голоса, слова были тарабарщиной: teebudieshawlt, keebudieshawlt и peebudieshawlt. Когда дети и подростки слушали, определенные участки их мозга активизировались.

Используя функциональную визуализацию мозга при обработке человеческого голоса у детей и подростков, Абрамс и его команда продемонстрировали различные нейронные сигнатуры для голоса матери и несемейных голосов в процессе развития человека в системах вознаграждения и социальной оценки, существующих в прилежащем ядре и вентромедиальной префронтальной коре.

В то время как у детей младшего возраста в этих регионах мозга проявлялась повышенная активность при восприятии голоса матери (по сравнению с голосами других членов семьи), подростки старшего возраста демонстрировали противоположный эффект — с повышенной активностью при восприятии голоса другой семьи по сравнению с голосом матери.

Ученые узнали, что соцсети по-разному влияют на благополучие подростков

Оказалось, социальные сети влияют на психологическое благополучие подростков в зависимости от их возраста и пола.

«Дело не в том, что эти области мозга подростков перестают реагировать на маму. Нам мало что известно о нейробиологических признаках, лежащих в основе изменений социальной ориентации подростков. Суть, скорее всего, в том, что незнакомые голоса становятся более полезными и достойными внимания. И именно так должно быть. Знакомство с новыми людьми и ситуациями — отличительная черта подросткового возраста. То, что мы здесь видим, — лишь отражение этого явления», — считает автор исследования.

Абрамс утверждает, что эта работа предлагает шаблон для изучения изменений в развитии социального вознаграждения и мотивации у людей с выраженными социальными нарушениями. В частности, полученные данные можно применить по отношению к подросткам с аутизмом.

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