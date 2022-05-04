До +20°С ожидается в Беларуси 5 мая 4.05.2022, 22:54

Будет без осадков.

До 20 градусов тепла и без осадков ожидается в Беларуси 5 мая, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг ночью будет малооблачно, днем переменная облачность, без осадков. Ветер прогнозируется переменных направлений 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 5 до плюс 1 градуса, по юго-западу страны до плюс 3. Днем будет плюс 12-17, в юго-западных районах до 18-20 градусов тепла.

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