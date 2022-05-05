В Чикаго 16-летняя горилла пристрастилась к смартфону 4 5.05.2022, 11:15

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Фото: Lincoln Park Zoo

Из-за этого животное теряет интерес к происходящему вокруг.

В чикагском зоопарке Линкольн-парк самец гориллы по кличке Амаре пристрастился к смартфону. И это вызывает беспокойство у окружающих, пишет «Новое время».

По словам сотрудников зоопарка, Амаре уделяет все внимание гаджетам — не своим, конечно, а принадлежащим посетителям. Увидев экран смартфона, 16-летний самец гориллы теряет интерес к происходящему вокруг, не замечая даже агреесивных выпадов своих сородичей.

Это тревожит персонал зоопарка. В юном возрасте гориллы приобретают огромное количество навыков, которые им предстоит использовать всю жизнь. Они учатся коммуницировать с другими животными в стае, занимают место в социальной иерархии, что особенно важно для Амаре, живущего в вольере с гориллами-самцами.

Сотрудники Линкольн-парка уже принимают меры по спасению гориллы из цифрового плена. Они устроили дополнительный кордон вокруг вольера Амаре, чтобы посетители со смартфонами не подходили слишком близко, а также делают замечания тем, кто все же пытается привлечь внимание гориллы светящимся экраном.

Стивен Росс, директор Центра изучения и сохранения обезьян Лестера Фишера при зоопарке является отцом двух детей-подростков и потому у него есть своя точка зрения на борьбу с зависимостью от гаджетов.

«Как родитель, я хочу, чтобы мои дети выросли самостоятельными и поэтому не считаю нужным запрещать им все подряд, — делится своим мнением Росс. — Но время от времени корректировать поведение тинейджеров все же приходится. И вместо того, чтобы позволять им сидеть дома и смотреть телевизор дни напролет, лучше предложить выйти на улицу и пообщаться со своими друзьями. Так поступают все ответственные родители, и мы в зоопарке также руководствуемся этим принципом».

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