Какие грибы сейчас можно найти в белорусских лесах? 3 5.05.2022, 11:34

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Опытный белорусский грибник рассказывает о весенней тихой охоте.

Обычно заядлые грибники и новички в этом деле идут на тихую охоту осенью либо в конце лета. И многие из них игнорируют весенние виды. Корреспондент агентства «Минск-Новости» пообщалась с опытным грибником Сергеем и узнала, когда начинается весенний сезон, какие грибы сейчас можно найти в лесах и почему так мало людей собирает их в этот период.

Весенний сезон обычно начинается с конца апреля и завершается где-то в середине мая либо к концу месяца. В Минске и по всей стране в этот период можно найти 5 видов грибов.

– Самые первые весенние грибы, которые появляются на нашей территории, – это саркосцифа алая, или по-другому ее еще называют «эльфова чаша». Она может появиться в феврале и считается полностью съедобным грибом. Второй по времени выхода гриб – это сморчковая шапочка. Очень схожа со сморчком, но это два разных вида: она даже появляется раньше. Сейчас в лесах уже можно увидеть несколько видов строчков. Строчок обыкновенный и строчок гигантский являются условно съедобными грибами и в некоторых информационных источниках считаются ядовитыми ввиду наличия в них яда гиромитрина, – пояснил собеседник.

Грибы осеннего сезона мы все отлично знаем, а вот некоторые виды весеннего, оказывается, выглядят очень удивительно и необычно. Например, саркосцифу не просто так называют «алая чаша» или «бабушкино ухо». Шляпка имеет выраженный ярко-красный цвет и изогнута в форме чаши или бокала для вина. Примечательно, что этот гриб не растет возле промышленных, загрязненных зон или дорог, а только в экологически чистых местах.

А вот строчок гигантский не каждому придется по душе из-за внешнего вида шляпы, которая достигает немалых 30 см в диаметре и похожа на мозг. Его даже некоторые так и называют – «гриб-мозг».

Кстати, мужчина поделился интересным фактом: сморчок в Европе считают вторым по ценности грибом после трюфеля, и стоит он сумасшедших денег. В наших белорусских лесах без проблем можно наткнуться на большое их количество (Сергей как-то нашел 96 штук в одном месте!), а вот в Европе люди передают места произрастания сморчков по наследству – и это считается секретной информацией.

По словам собеседника, несмотря на то, что весенний сезон уже стартовал, объемы сейчас не такие, как в прошлом году. Все-таки последние погодные условия, в том числе неожиданно выпавший в начале апреля снег, внесли свои коррективы.

– В прошлом году в этот период я уже полным ходом собирал сморчки, сморчковую шапочку в невероятно больших объемах. В этом же они только-только появляются. Скорее всего, сказывается довольно низкая температура, отсутствие солнечных дней и чересчур высокое количество влаги, – рассудил собеседник.

Вечный вопрос: резать или выкручивать?

Многие опытные и не совсем грибники спорят, каким способом лучше всего собирать грибы. Но настоящие эксперты в этой области понимают, что разницы никакой нет.

– По сути, грибница – это и есть гриб, который для своего дальнейшего развития и размножения образовывает плодовые тела. И вот для самой грибницы нет разницы, каким образом извлекается это плодовое тело. Она по размеру достигает 1 км в длину и имеет вес 1 т – разрушить ее, выкрутив или срезав, физически невозможно. Это доказали микологи по всему миру, – пояснил грибник.

Количество грибов можно предугадать по погодным условиям. Только анализировать погоду нужно правильно.

– Наличие влаги и тепла – основные факторы для полноценного развития именно самой грибницы. Если у нас стоит постоянно +25 °C, это значит, что грибница будет развиваться, но, чтобы она дала плоды, которые мы и едим, – нужен температурный перепад в меньшую сторону, – подчеркнул специалист.

– Почему многие выходят на охоту только осенью и не собирают грибы в весенний период?

– Многие из белорусов привыкли к благородным классическим грибам: подосиновики, подберезовики, лисички. Хотя такие виды, как сморчки и сморчковые шапочки, тоже могут быть вкусными. Думаю, в большей степени игнорируют ввиду их непопуляризации. Из-за недостатка знаний многие грибники боятся отравиться, потому что тот же строчок обыкновенный в некоторых источниках считается ядовитым. Как говорится, с грибами шутки плохи: не уверен – не бери. На мой взгляд, самыми безопасными весенними грибами являются сморчки и сморчковые шапочки, – в конце ответил грибник Сергей.

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