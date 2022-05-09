Ученые создали носимую установку для добычи воды и кислорода из лунного грунта 2 9.05.2022, 11:04

1,014

В идеальном случае необходимые для жизни космонавтов ресурсы на Луне или Марсе следует добывать на месте.

Объём полезной нагрузки ракеты крайне ограничен, и доставлять с Земли воду или кислород дорого и малопродуктивно. Китайские учёные, например, представили прототип носимой установки для добычи кислорода, воды и топлива непосредственно из лунного грунта и надеются вскоре испытать это решение в условиях космоса, пишет toneto.net.

«На основе этой системы мы можем реализовать установку жизнеобеспечения и окружающей среды с нулевым потреблением энергии и действительно поддержать лунные исследования, разведку и путешествия», — сообщается в статье в престижном журнале Joule.

В группу исследователей вошли учёные из Нанкинского университета, Китайского университета Гонконга, Китайской академии космических технологий, Университета науки и техники Китая и Университета науки и техники Макао. Установка весом 5 кг способна за час извлечь 20 граммов воды из лунного грунта и выдыхаемого космонавтом углекислого газа. Из одной половины этой порции производятся кислород и водород, а вторая её часть сохраняется для питья. Также установка может вырабатывать метан и метанол.

Узким местом предложенного решения остаётся то, что в одной тонне лунного грунта может находиться от 120 до 180 граммов воды, как показали предварительные исследования. Тем не менее, его использование всё равно представляется рациональным — доставка воды с Земли на Луну сложна и дорога.

Пока все планы по созданию баз на Луне остаются привязаны к её полюсам, где в тени глубоких кратеров может сохраняться достаточное количество водяного льда. Поэтому все следующие миссии на Луну так или иначе будут нацелены на исследование этих районов нашего естественного спутника. В частности, в 2024 году Китай рассчитывает направить на Южный Полюс Луны миссию «Чанъэ-6» для поиска воды и отправки образцов грунта из этого района на Землю. В случае успеха с начала 2030-х годов в этом месте может появиться китайская лунная база.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».