«50% раненых российских оккупантов умирают» 6 21.06.2022, 10:28

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Агрессорам просто нечем лечить своих военных.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что из-за отсутствия квалифицированной медицинской помощи военные РФ умирают после ранений в 50% случаев. Об этом он сказал во время телемарафона.

"Обычная статистика россиян: из раненых 50% у них не выживают, потому что больницы переполнены, везти нужно далеко для того, чтобы квалифицированное медицинское лечение получить", – сообщил Гайдай.

Он рассказал, что именно поэтому россияне воруют на временно захваченных территориях и дорогое медицинское оборудование. Но теперь из-за этого у них проблемы.

"Они настолько неразумны, что они даже с тех больниц на новооккупированных территориях вывезли хорошее дорогостоящее оборудование. Непонятно зачем, но вывезли в Луганск. Соответственно, теперь тяжелых раненых нужно везти далеко. Основную массу просто не довозят", - пояснил он.

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