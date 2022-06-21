Появился спутниковый снимок Змеиного после удара ВСУ

Появился спутниковый снимок Змеиного после удара ВСУ1
- 21.06.2022, 22:02
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Фотофакт.
Специалисты из группы OSINT-88 опубликовали спутниковый снимок острова Змеиный, на котором видны три выгоревших участка.
Об этом сообщает Planet Labs.
Спутниковый снимок был сделан сегодня, 21 июня, в 8:51. На нем видно три выгоревших участка.
Напомним, 20 июня украинские военные нанесли массированный удар по гарнизону оккупантов на острове Змеиный.
В Одесской ОВА заявили, что РФ не сможет пополнять запасы на острове Змеиный.