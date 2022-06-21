закрыть
21 июня 2022, вторник, 22:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Появился спутниковый снимок Змеиного после удара ВСУ

1
  • 21.06.2022, 22:02
  • 2,884
Появился спутниковый снимок Змеиного после удара ВСУ

Фотофакт.

Специалисты из группы OSINT-88 опубликовали спутниковый снимок острова Змеиный, на котором видны три выгоревших участка.

Об этом сообщает Planet Labs.

Спутниковый снимок был сделан сегодня, 21 июня, в 8:51. На нем видно три выгоревших участка.

Напомним, 20 июня украинские военные нанесли массированный удар по гарнизону оккупантов на острове Змеиный.

В Одесской ОВА заявили, что РФ не сможет пополнять запасы на острове Змеиный.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Постпутинский эндшпиль
Постпутинский эндшпиль Андрей Пионтковский:
Дело Лукашенко пахнет керосином
Дело Лукашенко пахнет керосином Артем Черников
Фиаско Лукашенко в прямом эфире
Фиаско Лукашенко в прямом эфире Telegram-канал «Ник и Майк»
Истинная личина российских боссов
Истинная личина российских боссов Леонид Невзлин