Готов ли Путин умереть за Калининград 5 Игорь Яковенко

23.06.2022, 8:55

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Игорь Яковенко

Фото: RFE/RL

Третья мировая уже идет в российском телевизоре.

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Потом были 1418 дней и ночей. Сегодня эти страшные дни и ночи путинская пропаганда превращает в тире между двумя датами, 22 июня 1941 и 9 мая 1945 – дату, которая стала центром жуткого культа победобесия с главным заклинанием – "Можем повторить!".

В головах тех, кто на разные лады выкликает это заклинание, не существует десятка миллионов погибших и сотен разрушенных городов, в их головах отсутствует военный и послевоенный голод. Их воображение рисует лишь сладкие картины изнасилования немок Восточной Пруссии, а самих себя они видят не в виде сгнивших костей подо Ржевом, а в танке, триумфально едущем по Берлину.

После вторжения России в Украину произошло троекратное увеличение финансирования пропагандистской машины. Информационные войска эти миллиарды освоили и отрабатывают. Длительность новостей и политических ток-шоу ненависти на Первом канале, "России-1" и НТВ увеличилась в среднем на 80%. Контент один – война. "Справедливая", "освободительная", против "неонацистского киевского режима", против НАТО, которое с помощью телевизионного колдовства превращается в Третий рейх (благодаря ежедневному вранью помёта часть россиян уверена, что во Вторую мировую СССР воевал против всего Запада, хотя большинство стран Запада, сегодня входящих в НАТО тогда входили в Антигитлеровскую коалицию), а агрессия России против Украины превращается в продолжение Второй мировой, перерастающей в Третью.

Вчера вечерний мудозвон опять угрожал Третьей мировой, заявлял, что Запад "напоминает ему детей, которые суют вилку в розетку".

"Мы находимся уже не в секундах от Третьей мировой войны, а уже и секунды кончились!". – бодро заявил Соловьев с интонациями тамады, который объявляет о начале праздничного пиршества.

Идея Третьей мировой проходит красной нитью сквозь все программы. В уже упомянутой программе соловьиного помета вчера случился диспут между ее ведущим и Александром Сосновским, постоянным участником этой программы, которого Соловьев почему-то зовет "доктор Сосновский", хотя если зайти в виртуальный кабинет этого "доктора", то мы обнаружим шарлатана, готового за приличные деньги "поправить ауру", "почистить карму" и совершить еще некоторое количество аналогичных мероприятий. Обычная функция "доктора" Сосновского, проживающего в Германии, придумывать всякие гадости про страну пребывания и сообщать их российской аудитории, чтобы россияне радовались, что они живут в России, а не в Германии.

Но в этот раз что-то пошло не так. Когда Соловьев стал изображать припадок бешенства по поводу того, что Германия обещает поставки оружия Украине и с воплем: "Немецкие танки убивают русских солдат!" обратился за поддержкой к Сосновскому, в расчете на то, что тот пригвоздит страну своего пребывания к позорному столбу, Сосновский вдруг заговорил человеческим голосом и задал неожиданно трезвый вопрос:

"А что будет делать Россия с Германией?"

В ответ вечерний мудозвон забился в падучей:

"Уничтожать! Немцы забыли, что такое русский сапог с 18-го века!!".

Ох, не надо было бы ему, как и его начальнику трогать историю. Поскольку именно с 18-го века и вплоть до начала века 20-го Россией правили именно этнические немцы, носившие фамилии Романовы. Так что чьи сапоги кого топтали с 18-го века – история запутанная и лучше бы в ней не копаться, тем более такому горе-историку как Соловьев.

После 24 февраля поводы, дающие возможность поорать о Третьей мировой, возникают каждый день.

18 июня Литва закрыла транзит для санкционных грузов в Калининградскую область. Запрет коснулся стройматериалов, металлов, древесины и ряда других товаров. Российские власти назвали это блокадой и выразили Евросоюзу "решительный протест". Посол ЕС в ответ посоветовал не обострять ситуацию. А калининградцы, предчувствуя дефицит стройматериалов, смели в магазинах весь цемент.

Очень грозно и туманно как обычно выступил Патрушев: "ответ России на "транспортную блокаду" Калининграда скажется на жителях Литвы".

Естественно, тут же по всем каналам звонким эхом разнеслись слова: "Сувалкский коридор"— давняя страшилка, обозначающая гипотетический сухопутный "коридор" длиной около 100 километров, который мог бы соединить территорию Белоруссии с Калининградской областью России. Для того чтобы этот "коридор" возник, Россия должна напасть сразу на две страны НАТО: Польшу и Литву. Что неизбежно приведет к тому, что будет задействована 5-я статья Устава НАТО. "Сувалкский коридор" - страшилка для Запада из того же ряда что и "пролив имени Сталина" между Канадой и Мексикой, который должен образоваться после того как США будут уничтожены.

И тут, как и во вчерашнем нашем разговоре, где я анализировал дискуссию между Венедиктовым и Пионтковским и реагируя на заявление ААВ, мол, если нога украинского солдата ступил на землю Херсона, Путин применит ядерное оружие, задал вопрос: готов ли Путин умереть за Херсон? И сейчас я задаю себе и вам аналогичный вопрос:

Готов ли Путин умереть за Калининград?И это при том, что Калининград никто не захватывает, не оккупирует.

Обычно в таких случаях ссылаются на безумие Путина, на то, что многие не допускали нападения Путина на Украину.

Давайте разберемся. Действительно, Путин оказался более безумен, чем предполагалось. Но между вторжением в Украину и применением ядерного оружия в центре Европы (не столь важно, против Украины, или против страны НАТО) лежит пропасть. Это пропасть между готовностью пожертвовать интересами страны и ее населения и готовностью умереть, одновременно уничтожив прежде всего свою страну.

Ядерное оружие имело военный смысл, когда им обладала одна страна, то есть до 1949 года, до первого испытания атомной бомбы в СССР. Да, после этого было соревнование средств доставки, ПВО, ПРО, но тем не менее, ядерное оружие из военной сферы в сферу политики: как инструмент сдерживания и орудие шантажа. Будучи примененным, оно не решает ни одной задачи, а в случае его применения Россией ведет к гарантированному уничтожению страны, значительной части населения, и в краткосрочной перспективе безумного диктатора, который не спрячется ни в каком бункере.

Начав войну против Украины, Путин нанес удар по экономике России, в стране все стали жить хуже, а в обозримой перспективе станут жить намного хуже. Эти действия Путина безумны, но они вполне укладываются в тот его портрет, который нам известен. Этому человеку глубоко наплевать на страну и людей, ее населяющих. Но ему никогда не было наплевать на себя. Он очень любит жизнь и очень боится его потерять. Не станет кончать самоубийством человек, который отделяет себя от собеседников бесконечно длинным столом, за которым толпа охранников ходит в туалет, чтобы собирать его экскременты, поскольку, как он убежден, враги могут их как-то использовать для подрыва его здоровья…

Таким образом вероятность использования Путиным ядерной заточки крайне невелика, а в войне с использованием конвенционального оружия Украина имеет шансы разгромить агрессора, что она и сделает, если у нее этого оружия будет достаточно.

Слава Украине!

Игорь Яковенко, blogspot.com

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