Власти Ровенской области Украины предупредили об провокации со стороны Лукашенко 23.06.2022, 12:13

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Глава ОВА напомнил украинцам, что граница с Беларусью закрыта.

Государственный пограничный комитет Беларуси сообщил, что Лукашенко разрешил жителям украинского приграничья с 1 июля собирать дикороссы по сезонным, временным упрощенным пропускам на белорусскую территорию к ландшафтному заказнику "Ольманские болота".

Об этом сообщает "Громадське".

Такие пропуска выдаются ежегодно, но в этом году Беларусь выдает их по собственному решению – Украина об этом не просила.

В пограничном комитете Беларуси заявили, что решение приняли "учитывая установившуюся практику и прямую зависимость уровня жизни многих жителей приграничных регионов соседней страны от заготовки и последующей реализации дикороссов".

С 1 июля гражданам Украины, которые идут пешком или едут на велосипедах, будут разрешать пересечь границу в трех местах упрощенного пропуска: "Мутвица", "Хиничев", "Поселок" на направлениях украинских сел Дроздынь, Березово и Познань соответственно.

Для пересечения требуются паспорт, справка из сельского исполкома, пропуск на право пребывания в пограничной полосе, выданный Беларусью, квитанция об уплате пошлины за посещение заказника "Ольманские болота" и т.д.

Глава Ровенской ОВА Виталий Коваль заявил, что такое решение является провокацией.

"Просьба всех к этому сознательно отнестись и не пересекать государственную границу в связи с тем, что с украинской стороны она закрыта. Собираем ягоды в наших родных лесах. Четкие зоны по решению совета обороны области уже доведены до вас. Только в некоторых громадах это запрещено. В других лесах Ривненщины сбор ягод разрешен", - сказал Коваль.

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