Какая погода ждет белорусов на выходных? 1 23.06.2022, 16:12

Прогноз на 24-26 июня.

24 июня территория Беларуси будет находиться под влиянием антициклона с центром над странами Балтии, пишет pogoda.by. Переменная облачность. Без осадков. Ветер северный, северо-восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +9..+14°С, максимальная днем +23..+28°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем существенно не изменится.

25 июня сохранится влияние антициклона, центр которого сместится на северо-запад европейской части России. Переменная облачность. Без осадков. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +10..+15°С, максимальная днем +24..+29°С.

26 июня на погоду продолжит оказывать влияние антициклон с центром над северо-западом европейской части России. Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер восточной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +12..+17°С, максимальная днем +27..+32°С.

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