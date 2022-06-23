Сколько стоят бюджетные однушки в Минске на вторичном рынке 1 23.06.2022, 18:47

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И что из себя представляют.

Однокомнатные квартиры в Минске сегодня можно купить за сумму чуть больше 30 тысяч долларов. Правда, чаще всего такую недвижимость продают в Заводском районе столицы, но есть варианты даже в центре, хотя и дороже на несколько тысяч. «Зеркало» посмотрело, что из себя представляют самые дешевые однушки.

Недалеко от метро, дом после капремонта

На улице Кулешова (Заводской район) продается однушка за 36 900 долларов или 93,5 тысячи рублей. Расстояние до двух станций метро — меньше километра. Жилье расположено на первом этаже кирпичной пятиэтажки 1966 года постройки. В прошлом году в доме сделали капитальный ремонт.

Общая площадь квартиры — чуть больше 30 квадратных метро, кухня — почти шесть «квадратов», комната — немного больше 16-ти. Санузел в жилье совмещенный. Балкона нет, но зато имеется подвал. Продавец отметил, что в однушке сделан «нормальный ремонт», вставлены пластиковые стеклопакеты, полы дощатые, а на кухне — линолеум.

Малосемейка почти в центре

Одна из дешевых квартир продается почти в центре столицы — на улице Якуба Коласа. До станций метро «Академия наук» и «Парк Челюскинцев» — около полутора километра. Ее цена — 36 900 долларов или 92,5 тысячи рублей. Недвижимость также готовы обменять с доплатой на двушку.

Это малосемейка на третьем этаже кирпичной пятиэтажки, общей площадью 22 квадратных метров, комната — чуть больше 11 «квадратов», кухня — немного больше четырех. Санузел совмещенный, есть застекленный балкон. Сообщается, что квартира готова к проживанию, сделан ремонт — ламинированные полы, плитка, стеклопакеты. Жилье заставлено мебелью.

С «отличным» ремонтом и полами с подогревом

На улице Павловского (это поселок Сосны) однокомнатная квартира-«чешка» срочно продается за 33 000 долларов или 83,6 тысячи рублей. Жилье расположено на первом этаже панельной пятиэтажки, которая построена в 1984 году.

Общая площадь — почти 31 квадратных метра, комната — 16 «квадратов», кухня — почти семь. Санузел раздельный, балкона нет. В однушке сделан, как говорится в объявлении, «отличный ремонт». В квартире установлены металлическая дверь, стеклопакеты, сделан пол с подогревом. В жилье остается вся мебель.

В Шабанах с нормальным ремонтом

На улице Бачило (микрорайон Шабаны) продают жилье за 35 500 долларов или 89,9 тысячи рублей. Квартира расположена на втором этаже девятиэтажного дома 1993 года постройки. Ее общая площадь — почти 30 «квадратов». Комната — на 12 квадратных метров, а кухня — чуть больше семи. Санузел раздельный, балкона нет.

Продавец отметил, что квартира готова к проживанию, сделан нормальный ремонт.

Ремонт так себе, но можно поторговаться

На улице Любанской (Октябрьский район) продают однокомнатную квартиру за 35 900 долларов или 90,9 тысячи рублей. Но можно поторговаться. В следующем году рядом должна открыться станция метро.

Квартира находится в кирпичном пятиэтажном доме на третьем этаже, в 2019 году здесь был сделан капитальный ремонт. Площадь помещения — 34 квадратных метров, комната — почти 19 «квадратов», кухня — чуть больше семи.

Продавец пишет, что недвижимость продается с удовлетворительным ремонтом, но судя по фото, назвать его таким очень трудно. В квартире есть металлическая дверь, стеклопакеты и паркет. Санузел раздельный, балкона нет, зато есть подвал.

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