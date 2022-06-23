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Украинская IT-армия атаковала портал «Госуслуги» России

  • 23.06.2022, 19:27
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Украинская IT-армия атаковала портал «Госуслуги» России

Атака затронула платежную систему и системы жизнеобеспечения электронного правительства РФ.

Украинская IT-армия успешно атаковала портал государственных услуг России. Об этом рассказал вице-премьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

«Наша IT-армия продолжает мощное контрнаступление на киберфронте. Сегодняшняя цель – госуслуги России. Это только начало, а эффект уже ощутим. Советую россиянам приготовиться, дальше будет еще много «приятных неожиданностей», - написал он.

По данным росСМИ, DDoS-атака затронула мобильное приложение «Госуслуг», платежную систему и системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства страны-агрессора.

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