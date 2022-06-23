В Беларуси возникла нехватка чипов для изготовления банковских карточек 4 23.06.2022, 19:46

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Отголоски санкций.

В последние месяцы многие белорусские банки сообщали о продлении срока действия карточек. Это значит, что идти за новым «пластиком» не нужно, а старой карточкой можно пользоваться еще несколько лет. Издание Office Life узнало у Нацбанка и банков о том, почему продлевают жизнь просроченным картам и, самое главное, везде ли ими можно рассчитаться.

Впервые пользоваться карточками с истекшим сроком действия белорусам разрешили во время пандемии коронавируса. Такой шаг позволил сократить контакты в период подъема заболеваемости. Сейчас проблема ковида не стоит так остро, но банки один за другим разрешают клиентам не делать новый «пластик». Почему?

Не хватает чипов для новых карточек

— В настоящее время во всем мире есть сложности с изготовлением чипов, которые используются в том числе для заготовок банковских платежных карточек (микропроцессор стандарта EMV). Также есть определенные сложности, связанные с санкционными ограничениями. В этой связи банковским сообществом было принято решение о продлении срока действия карточек, — рассказали изданию в Нацбанке.

Как объясняют специалисты, чтобы выпустить карточку международной платежной системы (например, Visa или Mastercard), нужно закупить заготовки карточек, предназначенные для этой системы.

— Заготовки уже оснащены логотипом (голограммой) соответствующей платежной системы и микропроцессором стандарта EMV. Дальше банк самостоятельно или с привлечением специализированной организации персонализирует карточку: с использованием специальной техники наносит на заготовку индивидуальную информацию — номер карточки, полосу для подписи, магнитную полосу, микротекст и так далее.

Аналогичная схема и при выпуске карточек «БЕЛКАРТ», поэтому, как говорят в Нацбанке, «общемировые проблемы с производством чипов являются и проблемами нашей национальной платежной системы».

Среди ведущих поставщиков чипов для заготовок карточек во всем мире — Россия, Китай, Южная Корея, Франция. И если поставки из Европы затруднены санкциями, то азиатские производители еще в предыдущие годы сокращали производство из-за пандемии. В России же чипы для банковских карт выпускает пока что только один завод — «Микрон». Но его производственные мощности ограничены, в том числе из-за проблем с поставками сырья и исходных материалов.

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