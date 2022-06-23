ВСУ сбили российский боевой вертолет Ка-52
- 23.06.2022, 20:10
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Военный рассказал подробности.
Украинский военный смог сбить вражеский вертолет Ка-52 "Аллигатор" стоимостью 16 миллионов долларов.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Львовской ОВА Максима Козицкого, об этом рассказал сам солдат.
Стрелок-зенитчик 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВСУ уничтожил цель из переносного зенитно-ракетного комплекса "Игла”.
Военный рассказал, что прежде, чем выстрелить во вражеский вертолет, он посоветовался с напарником. Они вместе выждали подходящий момент и наш солдат уничтожил российскую технику с одного прицельного выстрела.