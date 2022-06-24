Разведка Британии: РФ использует пилотов-наемников «Вагнера» из-за недостатка людей 24.06.2022, 10:43

Они летают на более старых моделях самолетов.

Разведка Британии считает, что Россия использует пилотов-наемников "Вагнера", поскольку имеет недостаток должным образом подготовленного личного состава и боевые потери.

Об этом говорится в разведывательном обзоре минобороны Британии 24 июня.

Разведка считает, что использование отставных сотрудников, которые сейчас работают по контракту с группой "Вагнера", указывает на то, что российские ВВС, вероятно, изо всех сил пытаются поддержать вторжение в Украину с достаточным количеством экипажей.

"Вероятно, это связано с сочетанием недостаточного количества должным образом подготовленного личного состава в России и ее боевых потерь", - говорится в обзоре.

Сообщается, что во время выполнения своих миссий российский пилот использовал коммерческие устройства GPS, а не российское военное навигационное оборудование.

Это, вероятно, указывает на то, что самолеты пилотов "Вагнера" являются более старыми моделями Су-25, и что ВВС России не предоставляют Вагнеру современное оборудование авионики.

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