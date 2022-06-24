Известному Wiki-активисту Марку Бернштейну присудили три года «домашней химии» 2 24.06.2022, 11:42

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Его освободили в зале суда.

Автору и редактору статей «Википедии» Марку Бернштейну присудили три года «домашней химии» за «грубое нарушение общественного порядка». Об этом сообщает «Медиазона» со ссылкой на родственников активиста.

Три года «домашней химии» для Бернштейна запросил прокурор, приговор в Заводском районном суде Минска вынесла судья Анастасия Осипчик.

Бернштейна освободили в зале суда.

«Я на воле. Здоров физически и психически. Всем спасибо за поддержку», — написал он у себя в соцсетях.

Напомним, Марк Бернштейн — известный активист и популяризатор свободной интернет-энциклопедии Wikipedia.org, он входит в список топ-50 редакторов русскоязычной «Википедии», автор более 200 тысяч правок и множества статей, в том числе о Холокосте и истории СССР.

Его задержали 11 марта. Сообщение об аресте в своем канале силовики сопроводили подписью: «Этот человек распространяет фейковые антироссийские материалы». Бернштейну дали 15 суток якобы за «неповиновение».

За день до этого один из российских пропагандистских телеграм-каналов опубликовал личные данные Бернштейна и обвинил его в нарушении нового российского «закона о фейках» из-за внесения правок в статьи «Википедии» о нападении России на Украину.

Впоследствии Бернштейну предъявили обвинения по части 1 статьи 342 УК.

Правозащитные организации признали активиста политзаключенным.

После случая с Бернштейном сообщество «Википедии» рекомендовало редакторам на территории России и Беларуси редактировать тексты о войне в Украине только с дополнительных учетных записей без указания личных данных.

На Wikipedia.org также появилась посвященная белорусскому редактору статья, которую перевели на 13 языков.

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