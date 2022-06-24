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Германия планирует национализировать «Северный поток-2»

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  • 24.06.2022, 13:03
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Германия планирует национализировать «Северный поток-2»

Его могут использовать для терминалов сжиженного природного газа.

Министерство финансов Германии планирует национализировать пролегающую по территории страны часть "Северного потока-2". Его могут использовать для СПГ-терминалов.

Об этом "деликатном плане" пишет издание Spiegel.

По информации, полученной журналистами в министерстве экономики, после национализации немецкая часть "Северного потока-2" будет отрезана от остального газопровода. Далее его могут использовать для работы терминалов сжиженного природного газа, которые Германия планирует построить для отказа от поставок газа из России.

Spiegel отмечает, что как минимум один СПГ-терминал должен быть построен на побережье Балтийского моря, чтобы восточная и южная части страны (в частности, Бавария) могли получать сжиженный газ.

"Пока эти регионы напрямую зависели от трубопроводов из империи Путина", – отмечает издание.

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