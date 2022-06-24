«Они создали нам финансовые трудности» 1 24.06.2022, 15:02

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Хладокомбинат, который взял под свое крыло магазины «Радзивилловский», столкнулся с проблемами.

В Минске оказались закрыты некоторые магазины бывшей торговой сети «Радзивилловский», которая в прошлом году перешла под крыло «Минского хладокомбината № 2». Эту информацию сообщили читатели, а также подтвердили на самом хладокомбинате. Одна из основных причин — финансовые проблемы. «Нам их поручили, и они создали нам финансовые трудности», — рассказали на хладокомбинате.

Несколько читателей «Зеркало» сообщили о закрывшихся в Минске магазинах, которые раньше входили в сеть «Радзивилловский», а в прошлом году перешли под крыло «Минского хладокомбината № 2».

«Двери закрыты. Написано по техническим причинам», сообщил нам один из читателей. «Не могут оплатить [коммунальные услуги] и в итоге отключили опять свет», — уточнил второй. Еще один собеседник отметил, что проблемы у хладокомбината начались «с момента объединения» с «Радзивилловским».

Мы поговорили с несколькими работниками компании (они пожелали остаться анонимными). В основном они не знали деталей, но подтвердили, что закрытие магазинов связано с долгами по оплате коммунальных услуг. При этом часть работников якобы продолжают трудиться, некоторым дали отгулы и отпуска. Нам не удалось дозвониться в магазины по указанным на сайте номерам.

На самом хладокомбинате нашему журналисту как физлицу коротко пояснили, по каким причинам не работают некоторые магазины.

«Финансовые трудности у этих магазинов уже давно. Нам их поручили и они создали нам финансовые трудности. Возможно, где-то со временем появится другой торговый объект, под другой вывеской, скажем так, с более насыщенным ассортиментом. Возможен и такой вариант. Может быть, кто-то другой начнет работать по этим адресам, другие торговые объекты вроде «Евроопта» или «Хит», — уточнили на комбинате и добавили, что «магазины закрыты частично, в некоторых из них отключен свет».

Наш журналист также обратился в администрацию Фрунзенского района как гражданин, чтобы узнать причины закрытия одного из таких магазинов. Там подтвердили: торговая точка действительно временно не работает из-за технических неполадок, связанных с электроэнергией.

— Руководство [хладокомбината] сейчас решает вопросы по электричеству. Вы же понимаете, сейчас в магазине разве только сухари, потому что холодильные лари не работают. Если все хорошо, то откроется в понедельник, — рассказали в администрации.

В главном управлении торговли и услуг Мингорисполкома сообщили нашему журналисту как физлицу, что «какие-то магазины закрываются и будут сдаваться в аренду, а какие-то магазины продолжат функционировать под сетью «Радзивилловский». К примеру, в магазине на Лобанка, 107 «планируют увеличение ассортимента товаров и его функционирование в прежнем режиме».

Из данных сервиса «Картотека» следует, что у предприятия была задолженность перед бюджетом в марте и апреле этого года. За последние шесть месяцев более полутора сотен контрагентов через суд взыскивали с предприятия долги в общей сложности чуть более 4 млн рублей и 30 тысяч евро.

Среди взыскателей были производители продуктов питания, импортеры, а также ЖКХ Центрального района Минска, которое взыскивало с хладокомбината 2,8 тысячи рублей.

История перехода торговой сети «Радзивилловский» к «Минскому хладокомбинату № 2»

Государственную торговую сеть «Радзивилловский» открыли в 2003 году. Кроме торговли она занималась сдачей в аренду площадей и общепитом. В 2021 года компанию признали банкротом.

Почти год назад стало известно, что проблемная торговая сеть переходит под крыло «Минского хладокомбината № 2″.

— Планируется за два месяца завершить его реорганизацию, насытить магазины товарами и обеспечить там эффективную работу, рентабельную торговлю», — такие планы озвучивал генеральный директор «Столичной торговли и услуг» Алексей Романов в конце июля 2021 года. Открывать магазины начали в самом конце года.

В октябре директор хладокомбината Александр Рубинов пообещал, что «все магазины будут работать, никто не останется закрытым и бесхозным».

В декабре в Минске работали 7 магазинов под вывеской «Минский хладокомбинат № 2» и еще 11 — под старым названием «Радзивилловский». А в феврале этого года 12 магазинов выставили на аукцион.

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