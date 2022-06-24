У замминистра спросили, как белорусская вакцина от COVID-19 будет сочетаться с другими

У замминистра спросили, как белорусская вакцина от COVID-19 будет сочетаться с другими4
- 24.06.2022, 17:29
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Ответа так и не прозвучало.
Первая опытно-производственная партия белорусской вакцины от коронавируса будет выпущена в сентябре-октябре этого года, а на рынок она выйдет до конца 2023 года. Об этом заявила первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова, выступая перед депутатами в парламенте. У нее поинтересовались, как белорусская вакцина будет сочетаться с другими — например, со Sputnik. Кроткова поблагодарила за вопрос, но так на него и не ответила.
«На сегодняшний день, как уже говорилось в СМИ ранее, разработан прототип белорусской вакцины. Доказана ее эффективность в лабораторных условиях в плане повышения и клеточного иммунитета, и гуморального иммунитета, а также отсутствие токсических эффектов», — сообщила первый заместитель министра здравоохранения.
Выпуск производственной опытной партии планируется в сентябре-октябре этого года, прорабатываются уже и последующие доклинические испытания.
«Параллельно завершается первая очередь строительства совместного предприятия «Белвакс» и идет закупка технологического оборудования.
«Выпуск на рынок белорусской вакцины, как и запланировано, в конце 2023 года», — добавила Кроткова (ранее сообщалось, что в первом полугодии 2023 года. — Прим. ред.).
Первый заместитель министра здравоохранения уверила, что белорусская вакцина будет эффективна против всех сублиний коронавируса, которые циркулируют в Беларуси.
На вопрос, как она будет сочетаться с другими вакцинами, например, российским Sputnik, Елена Кроткова так и не ответила.