Военный эксперт назвал сильную сторону ВСУ на поле боя с Россией 25.06.2022, 17:10

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Украинские военные резюмируют, что противник боится подпускать их подразделения близко к своим позициям.

Вооруженные силы Украины очень сильны в противотанковом вооружении, из-за чего российские войска опасаются прямого контакта с украинскими защитниками. Такое мнение озвучил военный эксперт Сергей Грабский.

По его словам, по этой причине войска РФ боятся подпускать украинские подразделения близко к своим позициям.

"На сегодня по уровню насыщения противотанковыми средствами украинская армия, можно сказать без преувеличения, сильнейшая в мире. Потому что по количеству единиц противотанкового вооружения, которое нам передано, мы можем уничтожить все танки в мире вместе взятые. И это прекрасно понимает противник, чем объясняются его отчаянные обстрелы. Мои коллеги, друзья с передовой резюмируют, что противник боится подпускать наши подразделения близко к своим позициям, потому что понимает, что в таком случае возможность сохранить бронетанковую технику - минимальная. Таким образом, пока у них есть снаряды, они пытаются удержать нас на расстоянии 3-5 км от контактной зоны", - говорит Грабский.

Также он подчеркнул, что на сегодня, кроме Северодонецка, окраин Лисичанска и района Попасной противник не ведет наступательных действий.

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