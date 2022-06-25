«Виталюр» отбивается от поставщиков, к «Евроторгу» - вопросы по торговле» 25.06.2022, 18:26

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Что происходит с крупными торговыми сетями Беларуси?

В экономических судах в ближайшее время будут рассматривать несколько исков, которые касаются работы крупных торговых сетей. Как следует из информации на сайте Верховного суда, против «Виталюра» подали иски поставщики товаров, а у «Евроторга», по всей видимости, возникли нарушения в порядке торговли и общепита, пишет zerkalo.io.

С 27 по 29 июня в Экономическом суде Минской области назначены три заседания, по которым ответчиком будет выступать торговая сеть «Виталюр». Так, иски подавали компании «Здоровый продукт», «Маркетинговая инновационная группа» (обе фирмы занимаются оптовой торговлей пищевыми продуктами), «Миртанаторг» (оптовая торговля фруктами и овощами). Претензии фирм — неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договорам на поставку товаров. Иск компании «Миртанаторг» касается также уплаты неустойки.

Тем временем «Виталюр» подал иск на компанию «Радикс инвест», которая занимается сдачей внаем собственного и арендуемого недвижимого имущества. Суть претензии торговой сети — понуждение совершить определенные действия. Другие подробности судебного заседания, которое назначено в Экономическом суде Минска на 4 июля, не сообщаются. По всей видимости, у компаний возникли разногласия по аренде.

В Экономическом суде Витебской области на 30 июня запланировано судебное заседание по иску к «Евроторгу». На нем намерены рассмотреть нарушение порядка осуществления торговли и общественного питания, оказания услуг населению, реализации товаров физлицами. Другие подробности не сообщаются.

27 июня в Экономическом суде Минска рассмотрят иск компании «Просторитейл» (сеть магазинов ProStore) к компании «НэкстДженГрупп». Эта фирма с октября 2021 года находится в процессе ликвидации. Суть искать — признать недействительной сделку. Какую конкретно, на сайте Верховного суда не уточняется.

Ранее в одном из проспектов эмиссии облигаций компанией «Просторитейл» сообщалось, что компаний выдала займ «НэкстДженГрупп». Тогда сообщалось про его увеличение до 5 млн рублей. Крайний срок возврата средств назывался 31 января 2024 года. Как следует из проспекта, займ был беспроцентным. При этом уточнялось, что хозяйственные общества аффилированы с С.Ю. Чиж. Не исключено, что речь про Светлану Чиж — жену известного опального бизнесмена Юрия Чижа. Ранее торговая сеть ProStore была связана с бизнесом Чижа.

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