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Нацгвардия Украины показала видео жестоких боев за Рубежное

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  • 26.06.2022, 12:46
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Нацгвардия Украины показала видео жестоких боев за Рубежное

Сражение за город продолжалось почти два месяца.

Бригада быстрого реагирования Нацгвардии обнародовала видео боев за Рубежное (Луганская область), передает УНИАН.

Бои за город продолжались почти два месяца. В результате город почти полностью разрушили оккупанты из-за постоянных артиллерийских и авиационных ударов. На видео видно, в каком аду гвардейцы удерживали населенный пункт и мужественно выполняли задания.

Известно, что российские захватчики в боях за Рубежное потеряли 70% личного состава роты, когда как минимум три недели пытались взять под контроль только одну улицу.

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