Нацгвардия Украины показала видео жестоких боев за Рубежное 2 26.06.2022, 12:46

3,040

Сражение за город продолжалось почти два месяца.

Бригада быстрого реагирования Нацгвардии обнародовала видео боев за Рубежное (Луганская область), передает УНИАН.

Бои за город продолжались почти два месяца. В результате город почти полностью разрушили оккупанты из-за постоянных артиллерийских и авиационных ударов. На видео видно, в каком аду гвардейцы удерживали населенный пункт и мужественно выполняли задания.

Известно, что российские захватчики в боях за Рубежное потеряли 70% личного состава роты, когда как минимум три недели пытались взять под контроль только одну улицу.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».