В оккупированной россиянами Каховке подорван автомобиль местной коллаборантки

В оккупированной россиянами Каховке подорван автомобиль местной коллаборантки4
- 26.06.2022, 15:43
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Работают украинские партизаны.
Во временно оккупированной русскими войсками Каховке Херсонской области подорван автомобиль местной коллаборантки Ирины Махневой.
Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.
После прихода противника женщина перешла на сторону оккупантов и при российской "администрации" занималась вопросами "образования и культуры".
Российские СМИ пишут, что сама коллаборантка не пострадала, так как не успела сесть в машину.