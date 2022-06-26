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В оккупированной россиянами Каховке подорван автомобиль местной коллаборантки

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  • 26.06.2022, 15:43
  • 3,332
В оккупированной россиянами Каховке подорван автомобиль местной коллаборантки

Работают украинские партизаны.

Во временно оккупированной русскими войсками Каховке Херсонской области подорван автомобиль местной коллаборантки Ирины Махневой.

Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.

После прихода противника женщина перешла на сторону оккупантов и при российской "администрации" занималась вопросами "образования и культуры".

Российские СМИ пишут, что сама коллаборантка не пострадала, так как не успела сесть в машину.

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