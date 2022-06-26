В оккупированной россиянами Каховке подорван автомобиль местной коллаборантки 4 26.06.2022, 15:43

3,332

Работают украинские партизаны.

Во временно оккупированной русскими войсками Каховке Херсонской области подорван автомобиль местной коллаборантки Ирины Махневой.

Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.

После прихода противника женщина перешла на сторону оккупантов и при российской "администрации" занималась вопросами "образования и культуры".

Российские СМИ пишут, что сама коллаборантка не пострадала, так как не успела сесть в машину.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».