Российский самолет-картограф шесть дней подряд летает от Могилева до границы с Литвой 4 26.06.2022, 16:50

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Идет детальная топографическая съемка территории.

В небе Беларуси чрезвычайная активность российских самолетов. Помимо российских истребителей и самолетов для перевозки командования ВКС РФ, «Флагшток» зафиксировал необычное поведение легкого российского двухмоторного самолета Piper Aztec PA-23-250 с номером RA78610. в течение шести последних дней самолет методично летает змейкой от Могилева до границы с Литвой.

Такая траектория характерна для проведения детальной топографической съемки территории.

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