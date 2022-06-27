Что происходит сегодня на минском авторынке «Ждановичи» 1 27.06.2022, 10:09

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фото: ABW

Когда-то на рынке собирались тысячи авто, за которыми покупатели приезжали со всей страны.

В лучшие его годы на авторынке "Ждановичи" собирались тысячи автомобилей, за которыми покупатели приезжали со всей страны. Повсеместное распространение интернета изменило правила игры, и для большинства продавцов рынки перестали быть интересными. Но если "Малиновка" до сих пор жива, то от былого величия "Ждановичей" остались лишь следы, пишет abw.by.

Интереса не наблюдается

Все самое интересное на авторынке еще 4-5 лет назад располагалось слева от ТЦ "Автоград", если смотреть на него с улицы Тимирязева. Там находилась площадка, на которой продавали автомобили, а также несколько рядов павильонов с автозапчастями.

Сегодня по левую сторону от торгового центра огромный кусок используемого для стоянки асфальта и свайное поле – гипермаркет, строительство которого замерло еще в 2020 году.

Около торгового центра остался единственный ряд павильонов, где торгуют б/у запчастями, шинами, красками, стеклами и различной автохимией.

Серьезного покупательского интереса ко всему этому нет, хотя отдельные люди по торговому ряду прохаживаются. Очевидно, что большинству такой формат торговли сегодня неинтересен. Подержанные запчасти проще приобрести на крупной "разборке", шинных центров и магазинов с новыми запчастями достаточно по всему Минску.

Некоторые из них располагаются прямо в "Автограде". Но внутри торгового центра стройных рядов покупателей тоже не наблюдается. Многие павильоны пустуют, какая-то жизнь видна только на третьем этаже, где располагается МРО ГАИ.

Именно в МРО действительно многолюдно. Минчане и жители области определенно любят очереди.

Поднимаемся на верхний ярус паркинга, чтобы сделать фотографии с высоты, – и обнаруживаем пустоту. Ничего и никого. Фантазия сразу нарисовала здесь пару площадок для мини-футбола или теннисных кортов.

Баню не желаете?

На площадке справа от ТЦ размещается экспозиция деревянных бань. Приехал за машиной, не нашел ничего подходящего – купил баню. Почему бы и нет?

Тем более что выбор автомобилей на рынке "Ждановичи" сегодня скудный. Площадку, на которой торгуют подержанными машинами, перенесли ближе к центру города еще три года назад. Вход и въезд на нее осуществляется с улицы Камайской.

На огороженной территории выставлено чуть больше сотни автомобилей разной степени подержанности. Два года назад машин здесь было намного больше.

Основу предложения составляют автомобили возрастом 10-15 лет и старше.

Встречаются свежие машины из Европы и США, но их крайне мало. Не считали, но вряд ли больше десятка.

Пожалуй, самый интересный экземпляр – "Запорожец" 1992 года. Mашина выглядит неплохо, но на самом деле она изрядно потрепана. А цена почти совпадает с годом выпуска – 1995 долларов.

Часть продаваемых автомобилей выставлена прямо на проезжей части улицы Камайской.

И конечно же, классика жанра – пункт выдачи счетов-справок внутри старого Hyundai Pony.

Самым оживленным местом на улице оказалась площадка сверки номеров. Как и внутри МРО ГАИ, здесь солидная очередь.

Bердикт

Авторынок "Ждановичи", вопреки многолетним ожиданиям, продолжает существовать и работать, но с каждым годом становится все менее интересным для посещения. Если есть желание купить недавно пригнанную машину – вам на рынок "Малиновка", где выбор куда больше. Ассортимент автомобилей, изрядно поколесивших по Беларуси, намного разнообразнее на Борисовском тракте. Новые запчасти и расходники, если вас по каким-то причинам не устраивает способ заказывать их онлайн, куда логичнее искать на Некрасова, Лещинского или Ваупшасова, ну а б/у детали гораздо проще найти на крупных "разборках".

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