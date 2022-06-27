«Это просто какой-то абсурд» 25 27.06.2022, 17:31

14,512

Магазин автозапчастей в Молодечно решил не обслуживать женщин.

«Представляете, у нас в Молодечно есть магазин, где не обслуживают женщин, потому что они женщины. Это просто какой-то абсурд», — написала в редакцию «Зеркала» читательница. Речь идет о магазине автозапчастей, который находится в торговом центре «Модуль». Попытались узнать подробности.

— Изначально эта история произошла не со мной. Знакомая рассказала, что столкнулась с дискриминацией и ей отказались продавать товар, потому что в этом магазине не обслуживаются женщины. Там даже надпись об этом висит, — говорит читательница.

Тогда девушке стало интересно. И она решила проверить, правда ли это. Пришла в магазин запчастей и попросила обменять крупную купюру на более мелкие.

— Я подошла и действительно увидела эту надпись. Деньги мне не поменяли, — резюмирует она.

Журналистка также позвонила на номера, указанные на двери магазина. Услышав женский голос, на том конце провода решили не церемониться:

— Нет, это не мастерская, и не магазин запчастей. Мы с женщинами не работаем, и не звоните сюда, — на этой фразе бросили трубку.

Согласно п. 1.3 ст. 5 и ст. 10 закона «О защите прав потребителей», покупатель имеет право на свободный выбор товаров и услуг. В статье 10 также говорится, что продавец обязан оказывать содействие потребителю в свободном выборе товара. Установление каких-либо прямых или косвенных ограничений при выборе товара не допускается, исключение — предусмотренные законодательством.

Пол клиентов, очевидно, не является преимуществом или ограничением, предусмотренным белорусским законодательством.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».