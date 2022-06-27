Сын журналиста Бориса Тасмана: Он мечтал увидеть Беларусь свободной 27.06.2022, 18:41

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Борис Тасман

Борис Тасман ушел из жизни 25 июня.

Сын умершего спортивного журналиста Бориса Тасмана Константин Лашкевич почтил память своего отца текстом о его судьбе, взглядах и мечтах.

Напомним, что о смерти Тасмана в возрасте 67 лет стало известно 25 июня. За некоторое время до этого у журналиста обнаружили онкологическое заболевание.

Долгое время Тасман работал в «Прессболе», где писал про легкую атлетику и футбол. Он также сотрудничал «Белгазетой», «Беларускім часам» и другими изданиями. В 2020-м журналист написал несколько текстов для «Трибуны».

Прощание с Тасманом прошло в понедельник, 27 июня, в 11:45 в крематории Северного кладбища (Новинки).

– Месяц назад жизнь отца приостановилась. Внезапный диагноз врачей не оставлял нам надежды, но он продолжал верить и бороться. Пока мог. Окруженный любовью и заботой близких. Но страшная болезнь быстро, на глазах разрушала его организм.

Он накапливал знания [о спорте] в режиме хобби, чтобы кардинально изменить свою жизнь в 40 лет. 5 января 1993 года «Прессбол» опубликовал его первую статью с предложением реформы чемпионата Беларуси по футболу. Так школьный учитель ворвался в журналистику.

Он разработал и обосновал реформу национального чемпионата, призванную приблизить беларусский футбол к европейскому уровню. Боролся с допингом в легкой атлетике, расследовал и разоблачал коррупцию на разных уровнях государственной системы, поддерживал талантливых детских тренеров и последовательно выступал против привоза «легионеров» из соседней страны в ущерб национальным школам и построению многоуровневой системы подготовки. В самом начале лихорадки со строительством ледовых дворцов он не побоялся первым поставить под сомнение это увлечение одного человека – вместо доступного многим белорусам строительства бассейнов, детских площадок во дворах и тому подобного.

Его энциклопедические знания впечатляли даже опытных коллег из разных стран. Однако голы-очки-секунды не были его главной целью. За любым результом он стремился увидеть человеческую судьбу, социокультурный феномен, историю и политику. Наверное, поэтому он органично вписался в редакцию легендарных газет «Свабода»/«Навіны» Игоря Герменчука и «БДГ» Петра Марцева, «Белчас» Александра Старикевича.

Он писал острую и смелую общественно-политическую публицистику, где взвешенно и аргументированно показывал тупиковость и абсурдность нынешнего режима. Потому что любил Беларусь, глубоко переживал все, что происходило в стране, где его семья пережила ужасы сталинских репрессий, Холокост и государственный антисемитизм.

Отец единственным из большой мишпохи не уехал, чтобы остаться последним Тасманом в телефонном справочнике Беларуси. Он остался в Минске, чтобы воплотить в жизнь мечты своего детства и вместе с женой Аллой (учителем от Бога и смелым волевым человеком) вырастить двух сыновей с любовью к Беларуси, которую мечтал увидеть свободной, демократической, многокультурной страной, с беларусским языком, многовековой историей и европейской перспективой.

На разных этапах своей жизни он боролся с несправедливостью, глупостью, страхом, равнодушием окружающих. Ранний уход в такое темное для Беларуси время выбивает почву из-под ног, наводя на мысль, что его жизнь была борьбой Дон Кихота с ветряными мельницами. Многое из того, что он построил и за что боролся, так и не материализовалось. Наша главная битва также не выиграна. Но это ведь не конец, правда? – написал Лашкевич.

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