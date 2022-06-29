В Луну врезалась неизвестная ракета 9 29.06.2022, 8:57

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На Земле не признаются, кто и когда ее запустил.

На поверхности Луны образовался новый двойной кратер после того, как 4 марта в нее врезался корпус неизвестной ракеты. Теперь астрономы пытаются разобраться, откуда она взялась и кто ее запустил, сообщает CNN.

Астрономы давно обнаружили неподалеку от Луны кусок космического мусора в виде обломка ракеты и предполагали, что он врежется в спутник Земли, однако не предполагали, что столкновение окажется таким значительным: в результате удара образовалось сразу два кратера диаметрами 18 и 16 метров. Вместе они создают впадину шириной примерно 28 метров.

— Как правило, у отработанных ракет масса сосредоточена на конце двигателя, а остальная часть ступени в основном состоит из пустого топливного бака. Но возникновение двойного кратера может говорить о том, что у этого объекта были большие массы на обоих концах, когда он врезался в Луну, — объяснили в НАСА.

Точное происхождение корпуса ракеты, превратившегося в космический мусор много лет назад, неясно, поэтому двойной кратер может помочь астрономам определить, что это было.

Независимый исследователь Билл Грей, разработчик программного обеспечения для отслеживания орбит в космосе, первым заметил траекторию неизвестного объекта. Сперва он принял его за ступень ракеты SpaceX Falcon или DSCOVR, запущенной еще в 2015 году, но позже признал, что ошибся.

Потом Грей выдвинул предположение, что речь идет о китайской лунной миссии «Чанчжэн» 2014 года. Однако китайский МИД оспаривает это утверждение, заявляя, что ракета-носитель «благополучно вошла в атмосферу Земли и полностью сгорела».

Ни одно агентство не отслеживает перемещение космического мусора так далеко от Земли, и вся эта ситуация говорит о назревшей необходимости более внимательно наблюдать за обломками ракет в дальнем космосе, резюмирует CNN.

Впрочем, по мнению экспертов, куда более серьезной проблемой является космической мусор на низкой околоземной орбите, где он может столкнуться со спутниками, привести к образованию еще большего числа обломков и стать угрозой жизни экипажей пилотируемых космических кораблей.

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