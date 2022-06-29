Маленькая комиссия как симптом больших проблем 1 29.06.2022, 8:59

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Белорусские банки ввели еще одно ограничение.

На прошлой неделе практически все белорусские банки ввели ограничения на обслуживание на территории Беларуси карточек МИР, выпущенных нерезидентами, пишет belmarket.by.

Несмотря на локальный характер проблем, которые банки создали некоторым своим клиентам, это решение является тревожным симптомом для союзных импортозамещающих планов. Получается, что накопленные валютные резервы для белорусских банков дороже, чем разговоры о дружбе, союзной кооперации и совместном импортозамещении.

Несвободное денежное обращение

Большинство банков остановилось на том, что запретили снимать наличными более 500 белорусских рублей в неделю и две или две с половиной тысячи в месяц. Но некоторые пошли дальше и установили временный запрет на пополнение в иностранной валюте своих карт через систему МИР. А другие ушли совсем далеко и, кроме ограничений, ввели еще и 15-процентную комиссию на снятие.

Устанавливая такую комиссию на операцию, банк, конечно, прозрачно намекает, что проведение таких операций для него, по меньшей мере, нежелательно. Может быть, это не так прозрачно, как сделал российский банк «Тинькофф», который решил брать комиссию за переводы из-за границы не менее 200 условных единиц за раз, но все равно намек довольно явный, потому что 15-процентная комиссия не стимулирует желание пользоваться банкоматами.

В общем-то, белорусские банки трудно осуждать: ведь, если позволить владельцам нерезидентских карточек бесконтрольно снимать белорусские рубли, они могут потратить эти рубли на всякие глупости вроде покупки в белорусских банках наличной недружественной валюты. И не просто могут, а уже и тратят, потому что «карточный туризм» из России в белорусские банки набирает обороты. А белорусским банкам недружественная валюта нужна самим.

Виртуальное валютное здоровье

Конечно, введенные ограничения не лучшим образом характеризуют степень доверия к российскому рублю у его белорусских партнеров. Особенно если учесть, что среди этих партнеров много «дочек» российских банков.

Вот российскому рублю хорошо укрепляться в России. Там рядовым гражданам все еще трудно сравнить свою валюту с другими посредством свободных и ничем не ограниченных валютно-обменных операций. Правда, с июня Центробанк отменил некоторые ограничения на покупку иностранной валюты. Только эта либерализация не коснулась долларов и евро. Российские банки по-прежнему могут продавать лишь те доллары и евро, которые они купили после 9 апреля на российском же рынке.

Так что избытка той валюты в обменниках российских банков не наблюдается. А там, где она иногда появляется, разница между курсами покупки и продажи составляет больше 10 рублей за доллар (на 20 июня — 58 против 69). Так что статус конвертируемой валюты у российского рубля довольно условный. Таким рублем хорошо хвалиться в телевизоре, а испытаниям свободного рынка его лучше не подвергать.

И белорусские банкиры условную конвертируемость союзной валюты, конечно, понимают. При официальном курсе российской валюты в 4,5 белорусского рубля за 100 российских банки готовы платить 3,6. Но, судя по введенным ограничениям, даже этот курс не соответствует представлениям белорусских банкиров о реальной стоимости российского рубля.

Ну, не хотят белорусские банки менять белорусские рубли на российские, с тем чтобы счастливый покупатель потом на эти белорусские рубли купил доллары. И белорусский Нацбанк настроения банков вполне понимает. Судя по синхронности, с которой были введены ограничения, они как минимум получили одобрение Национального банка.

Введение ограничений — это еще и симптом состояния здоровья белорусского валютного рынка. Сейчас, чтобы привлечь валюту недружественных стран, белорусские банки предлагают ставки по валютным депозитам в 6,7, а иногда и 7,9 %. То есть, несмотря на падение импорта из ЕС, белорусские банки по-прежнему испытывают острую потребность в долларах и евро.

Чтобы справляться со спросом на валюту со стороны белорусских граждан, накопленных резервов у белорусских банков хватает. Благо у большинства и лишних денег на всякие глупости уже не осталось. Но наплыва желающих купить валюту из союзной России эти резервы могут и не пережить.

Споткнувшееся импортозамещение

И, судя по всему, дела с валютными резервами у белорусских банков еще хуже, чем можно было бы предположить. А иначе какой смысл белорусскому регулятору рисковать репутацией платежной системы, на которую возлагалось столько надежд в смысле создания гордой альтернативы SWIFT, Visa и Mastercard.

Но пока альтернатива выглядит не очень альтернативной. Ведь получается, что даже у ближайших союзников, между которыми столько всего общего, эта система начала спотыкаться уже с первых шагов.

Ограничение на снятие наличных — это, конечно, пустяк, который не будет иметь никаких глобальных последствий. Но тут важен принцип и то, какой пример эти ограничения подают другим, потому что счастливый обладатель карточки МИР уже задумается: что ему ограничат в следующий раз и сколько комиссий с него снимут за предоставление финансовых услуг?

Сейчас белорусские власти говорят, что обсуждают с Россией импортозамещающие проекты на 1,5 млрд долларов. Но ведь нет никаких гарантий, что во всех остальных сферах импортозамещение будет работать лучше, чем в сфере финансов. Как показывает практика, когда дело доходит до личных неудобств, союзники быстро забывают об общих интересах.

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