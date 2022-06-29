Военный эксперт назвал возможную дату вторжения войск Лукашенко в Украину 1 29.06.2022, 10:07

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Делаются конкретные шаги по подготовке нападения.

Беларусь готовится вступить в войну против Украины на стороне РФ. Об этом заявил полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов и добавил, что у хозяина Кремля Владимира Путина есть много рычагов влияния на белорусского диктатора Александра Лукашенко.

Жданов отметил, что сейчас Путин оказывает давление на Лукашенко, который уже начал снабжать РФ боеприпасами и техникой, передает ТСН.

Эксперт считает, что глава Кремля будет делать все для того, чтобы вынудить Лукашенко полноценно вступить в войну. Это выгодно РФ, так как отроется второй фронт, и Украина будет вынуждена оттягивать войска с других направлений.

"На сегодняшний день, по всей вероятности, Беларусь готовится вступить в войну против Украины. У Путина очень много рычагов, благодаря которым он может давить на Лукашенко", - сказал он.

По словам Жданова, возможно, до 1 июля, когда назначен саммит ОДКБ, приказ о наступлении отдан не будет.

"Хотя его армия делает шаги по подготовке вооруженных сил Беларуси. Не уделять внимания этому вопросу невозможно", – считает военный эксперт.

Жданов оценил возможность вторжения Беларуси в Украину как 50 на 50.

Угроза военного вторжения Беларуси в Украину

Президент Владимир Зеленский обратился к гражданам Беларуси, заявив, что их страну втягивают в войну активнее, чем в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Но именно от граждан страны сейчас зависит очень многое, считает президент Зеленский.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов ранее сделал заявление о том, что президент Владимир Зеленский собрал ставку главнокомандующего, на которой власти обсудили риск военного вторжения Беларуси в Украину. По словам чиновника, государство проведет проверку боевой готовности в четырех областях.

Во Львовской области продолжается сооружение дополнительных оборонных и инженерных сетей из-за угрозы агрессии со стороны Беларуси.

Тем временем Лукашенко разразился угрозами в адрес Украины. Дескать, если ВСУ перейдут границы республики и будут целиться в Мозырский нефтеперерабатывающий завод, Минск нанесет удар по Киеву.

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