Бестолковый намек Рогозина загнал его в ничтожное положение 1 Александр Коваленко

29.06.2022, 10:34

3,424

Александр Коваленко

Роскосмос опозорился снимком места проведения саммита НАТО в Мадриде.

Роскосмос опубликовал сегодня откуда-то взявшиеся у него спутниковые фото места проведения саммита НАТО в Мадриде и "центров принятия решений" с координатами объектов. То есть, на, что Роскосмос намекает?

Роскосмос намекает, что у него есть каналы, по которым он у частных компаний скупает снимки, в первую очередь Украины, не имея своих ресурсов для проведения детальной съемки территории соседней страны?

Или Роскосмос намекает, что он знает координаты центров принятия решений стран НАТО, что не является секретом, ведь эти объекты с координатами с десяток лет доступны в Google maps?

Возможно, Роскосмос хочет сказать, что при совокупности всего вышеизложенного по этим объектам могут нанести удар? Некой высокоточной ракетой, которая вполне ожидаемо попадет в рядом находящийся детский сад, школу или торговый центр.

Роскосмос же задумывается о том, что эти центры принятия решений находятся в зоне эшелонированного ПРО, способного сбивать объекты над территорией России, при этом само ПВО РФ пропускает в ВП РФ все и вся.

Роскосмос, вы хоть понимаете, что настолько никчемно-бравурными записями вы себя ставите в еще более никчемное положение, нежели вы есть на данный момент?

Александр Коваленко, t.me

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».