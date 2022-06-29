«Приорбанк» запретил переводить евро и доллары на счета «Альфа-Банка» 29.06.2022, 10:46

Белорусские клиенты столкнулись с новой проблемой.

Клиенты «Приорбанка» столкнулись с запретом проводить платежи и переводы в долларах США и евро на счета белорусского ЗАО «Альфа-Банк», пишет «Наша Ніва».

«Уведомляем вас, что платежи в пользу клиентов банков-нерезидентов Республики Беларусь с участием организаций группы «Альфа-Банк» и АКБ «Капиталбанк» (Узбекистан) в долларах США и евро будут отвергаться банком в связи с внутренней политикой RBI», — такое сообщение получают клиенты банка при попытке совершить перевод на счет белорусского ЗАО «Альфа-банк».

Под RBI в сообщении подразумевается Raiffeisen Bank International. Напомним, основным бенефициарным собственником «Приорбанк» ОАО является Raiffeisen Landesbanken Holding AG (Австрия) — дочерняя компания Raiffeisen Bank International AG.

ЗАО «Альфа-банк» принадлежит международному финансовому консорциуму «Альфа-групп». В апреле российский «Альфа-банк» попал под блокирующие санкции США. Ранее ЕС вводил ограничительные меры против этого банка. Менеджмент белорусской дочки считает, что данные санкции не распространяются на белорусский банк.

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