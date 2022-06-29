Премьер Израиля решил уйти из политики 29.06.2022, 20:41

Нафтали Беннет

фото: afp

Нафтали Беннет решил не баллотироваться на новых парламентских выборах.

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет решил не баллотироваться на новых парламентских выборах и оставить политику.

Об этом сообщает newsru.co.il.

Первыми о намерении Беннета уйти из политики после того, как закончатся его полномочия на посту премьера, узнали депутаты от его партии "Ямина".

Такое решение израильский премьер принял после роспуска 24-го созыва Кнессета и совещания со своим окружением и советниками. Как отмечает портал, на Беннета давила его семья, призывавшая покинуть политику.

Ожидается, что позже сегодня Беннет сделает заявление для прессы.

Нафтали Беннет впервые баллотировался в Кнессет в 2013 году в составе партии "Байт Иегуди", которая под его руководством набрала 12 мандатов. В 2015 году партия набрала восемь мандатов. Перед выборами 2019 года Беннет и представители "Байт Иегуди" создали партию "А-Иамин а-Хадаш", которая постепенно превратилась в блок "Ямина".

Правительство Израиля Беннет возглавил после выборов в 2021 году. Тогда он, несмотря на обещания, создал коалицию с левыми силами. Как следствие из его партии вышли ряд депутатов, а за время премьерства Беннета оставили много давних советников.

Напомним, 21 июня стало известно, что власти Израиля приняли решение распустить Кнессет и провести внеочередные выборы. Это будут уже пятые выборы в парламент за последние три года.

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