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Украинские десантники уничтожили большое скопление техники оккупантов

  • 30.06.2022, 10:30
  • 2,148
Украинские десантники уничтожили большое скопление техники оккупантов

Видеофакт.

Украинские защитники снова нанесли оккупантам серьезные потери. Артиллерия "накрыла" район сосредоточения техники россиян.

Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Противник и раньше нес потери. В одном из районов сосредоточения наши защитники уничтожили вражеские вооружения и военную технику.

Однако подразделения ВСУ не дают агрессору времени на отдых. После разведки артиллерийские подразделения Десантно-штурмовых войск и Сухопутных войск ВСУ накрыли одну из баз сосредоточения и обслуживания военной техники россиян.

«Продолжаем выполнять боевые задания и уничтожать врагов Украины!» – отметили в ВСУ.

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